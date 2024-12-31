Güney Kore uçak kazasının son dakikalarında neler yaşandığı ortaya çıktı
Güney Kore'de 179 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının son dakikalarında neler yaşandığı ortaya çıktı. Pistin kuzey yönünden iniş yapma izni alan uçağın ancak 1200 metrede piste ilk kez yere temas ettiği açıklandı.
Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen korkunç uçak kazasının son dakikalarında neler yaşandığı ortaya çıktı. 179 kişinin hayatını kaybettiği, sadece 2 kişinin hayatta kaldığı faciada uçak, ilk olarak havalimanına güneyden yaklaştı. Bölgedeki kuş hareketliliğiyle ilgili uyarı, 08.57'de yayımlandı.
UÇAK KUŞA ÇARPTI
Pilot, yerel saatle 08.59'da "mayday" çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi ve asıl iniş iznini iptal ederek kuzey yönünden iniş izni istedi.
Saat 09.00'da piste yeniden yaklaşmak için manevra yapan uçağa, 09.01'de pistin kuzeyinden iniş izni verildi.
Uçak, 09.02'de, 2 bin 800 metrelik pistin 1200'üncü metresinde yere ilk temasını gerçekleştirdi.
UÇAK PİSTİN YARISINDA İNİŞ SAĞLADI VE SÜRÜKLENDİ
Uçağın kaza yaptığına dair görüntülerde, tekerlekleri veya diğer iniş takımları açılmadan yere inen uçağın gövdesi üzerinde pist boyunca kaydığı görüldü.
UÇAK BETON DUVARA ÇARPTI
Uçak, 09.03'te, pistin sonundaki yükseltilmiş bir beton duvara çarptı. Söz konusu beton duvarın üzerinde Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, yer alıyordu.
Pistin bittiği nokta ile beton duvar arası 250 metre uzunluğunda.
KAZADAN SADECE 2 KİŞİ KURTULDU
Kazadan kurtulan iki kişiden ilki 09.23'te, ikincisi 09.50'de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı.
Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağının kanat açıklığı 35,8 metre, uçağın uzunluğu ise 39,5 metreydi.
Maksimum yolcu kapasitesi 189 kişi olan uçakta, 2 tane "CFM56-7B26" modelli motor kullanılıyordu.
GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASI
Güney Kore'nin Muan şehrinde, dün, Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.
Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.