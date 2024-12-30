Güney Kore'deki uçak felaketinin sebebi duvar mı? 179 kişinin öldüğü faciada yeni şüphe

30 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:58

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının pistten çıkıp duvara çarpmasıyla 179 kişinin hayatını kaybettiği felaketin sebebine dair araştırmalar başladı. Kuş çarpması nedeniyle iniş takımlarının bozulduğu iddia edilen uçağın iniş pistinde bulunan duvarın aslında olmaması gerektiği belirtildi.

Güney Kore'nin Muan şehrinde sadece 2 kişinin kurtulduğu uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti. İniş esnasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Yetkililer, ilk belirlemelere göre, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan, arızanın ise kuş çarpmasından kaynaklandığını aktardılar.

Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

179 KİŞİ ÖLDÜ SADECE 2 KİŞİ KURTULDU

Büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktan sadece 2 kabin personeli kurtarılabildi. Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan ikisinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Ülkede devlet başkanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

PİLOT 'İMDAT' ÇAĞRISI YAPTI

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

HAVALİMANININ ÇEVRESİNDE NEDEN DUVAR VARDI?

Fakat Yonhap Haber Ajansının bildirdiğine göre, kazanın video görüntülerini inceleyen uzmanların dikkatini, havalimanı inşaatı çekti. Alanda bulunmaması gereken duvara dikkat çeken Silla Üniversitesi'nde Havacılık Bilimi Profesörü ve eski bir pilot olan Kim Kwang-il, AFP'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''O bölgede hiç de sağlam bir yapı olmamalıydı. Normalde bir pistin sonunda böyle katı bir engel bulunmaz, bu uluslararası havacılık güvenliği standartlarına aykırıdır. Söz konusu yapı uçağın düşmesine ve alev almasına neden olmuştur. Havaalanının dışında genellikle sadece çitler vardır, bunlar yumuşaktır ve önemli bir hasara neden olmazlar. Uçak daha fazla savrulabilir ve doğal bir şekilde durabilirdi. Gereksiz yapı son derece üzücü.''

GÜNEY KORE'DE 7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ülkede devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, kazada hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Choi, ayrıca Muan'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini belirtti.

Öte yandan, Güney Kore'de, 3 Aralık'taki kısa süren sıkı yönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Yoon, hükümetin durum hakkında "elinden geleni yapacağına" inandığını kaydetti.