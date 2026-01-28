Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

NASA'nın uçağı yürekleri ağza getirdi! Pistte sürüklendi, alevlere teslim oldu

NASA'ya ait bir araştırma uçağı iniş sırasında tekerleklerinin kilitlenmesi nedeniyle gövde üzerine inmek zorunda kaldı. Uçak sürtünmeden dolayı alev aldı. Acil durum ekipleri müdahale ederken, yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 09:29

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na () ait olduğu belirtilen ve 72 yıl önce, 1974'te kullanıma sunulan Martin B-57 Canberra marka bir araştırma uçağı, iniş yaptığı sırada tekerleklerinin arızalanıp kilitlenmesi üzerine gövdesinin üzerine inmek zorunda kaldı.

Yaşanan olayda gövde üzerine inerek sürüklenmeye başlayan uçaktan kıvılcımlar çıkmaya başladığı görüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iniş takımlarını açamayan uçağın piste gövdesi üzerine sürüklenerek indiği görüldü. Öte yandan uçağın sürtünmeden kaynaklı birçok devasa kıvılcımlar çıkardığı gözlerden kaçmadı.

NASA'nın uçağı yürekleri ağza getirdi! Pistte sürüklendi, alevlere teslim oldu

EKİPLER PİSTE YÖNLENDİRİLDİ

Olayın ardından havaalanı ekipleri hızla piste sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan NASA'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın neden alev aldığına dair teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ABD uçak gemisini işaret etti: İran anlaşma yapmak istiyor
ABD'de uçak kazası! 8 kişinin bulunduğu özel jet düştü
ETİKETLER
#uçak kazası
#nasa
#kıvılcım
#acil durum
#Martin B-57 Canberra
#Iniş Sorunları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.