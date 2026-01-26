Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

ABD'de uçak kazası! 8 kişinin bulunduğu özel jet düştü

ABD'nin Maine eyaletinde Bombardier Challenger 600 tipi özel jet, kalkış sırasında düştü. Uçaktaki 8 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

ABD'de uçak kazası! 8 kişinin bulunduğu özel jet düştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
07:50
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
07:54

Tarihinin en soğuk kış mevsiminin yaşandığı ve binlerce uçuşun iptal edildiği ABD'de feci bir kaza meydana geldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde özel jet yere çakıldı.

UÇAK KALKIŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

8 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ancak yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'de uçak kazası! 8 kişinin bulunduğu özel jet düştü

HAVALİMANI PİSTİ KAPATILDI

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

BİNLERCE UÇAK SEFERİ İPTAL

ABD'de hafta sonundan beri etkili olan kar fırtınası nedeniyle en az 13 bin uçak seferi iptal edilmişti.

#Dünya
