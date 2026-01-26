ABD'de uçak kazası! 8 kişinin bulunduğu özel jet düştü

Kategoriler
Tarihinin en soğuk kış mevsiminin yaşandığı ve binlerce uçuşun iptal edildiği ABD'de feci bir kaza meydana geldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde özel jet yere çakıldı.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.
Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ancak yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.
ABD'de hafta sonundan beri etkili olan kar fırtınası nedeniyle en az 13 bin uçak seferi iptal edilmişti.