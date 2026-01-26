ABD'de kar fırtınası esareti! Elektrikler kesik, uçuşlar iptal, can kayıpları var

ABD tarihinin en soğuk kış mevsimlerinden birini yaşıyor. Ülkenin geniş kesimlerinde etki gösteren kar fırtınası hayat adeta felç oldu.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, UÇAK SEFERLERİ İPTAL

ABD basınında yer alan haberlere göre; ülke genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Teksas, Kentucky, Georgia, Batı Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde en az 953 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, 213 milyon kişiye yönelik farklı seviyelerde hava durumu uyarıları yayınlandığını açıkladı. Kar kalınlığı Indiana'da 33 cm, Missouri'de 30 cm, Ohio'da 28 cm, Arkansas'ta 20 cm, Illinois ve Kansas'ta 20 cm, Oklahoma'da 18 cm, Teksas'ta 15 cm ve Tennessee'de 13 cm seviyesine ulaşırken, kara trafiğinde aksamalar meydana geldi.

NEW YORK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava şartları dev metropol New York'u da etkiledi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 24 cm'e ulaştı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Pazartesi günü kentteki tüm devlet okullarında uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Mamdani, "Bu kişilerin ölüm sebeplerini kesin olarak bilmiyoruz ancak bu durum aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

New York Valisi Kathy Hochul da eyaletin yıllardır görmediği en uzun soğuk döneme ve en yüksek kar yağışı miktarına hazırlandığını söyledi.

KAR FIRTINASI NE ZAMAN BİTECEK?

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.

BİRÇOK EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada ülkede etkili olan fırtınaları "tarihi" olarak niteleyerek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise, başkent Washington DC'nin bulunduğu Columbia bölgesi ve 17 eyalette hava acil durumu ilan edildiğini duyurmuştu.