ABD donmanın eşiğinde! 'Felç edici buz fırtınası' öncesi halk marketlere akın etti

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yarısından fazlasının ileriki günlerde yoğun kar yağışıyla birlikte "dondurucu soğukların" etkisi altına gireceği ifade edildi.

Açıklamada, Teksas’ın doğusundan başlayarak ülkenin güneyine kadar uzanan geniş bir alanda “felç edici bir buz fırtınası” yaşanabileceği uyarısı yapıldı. “Tarihi” olarak nitelendirilen karlı ve fırtınalı hava koşullarının bugünden itibaren ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alacağı, ardından doğuya doğru ilerleyerek “yaygın buzlanma ve tehlikeli soğuklar” getireceği belirtildi.

Ülkenin kuzey bölgelerinde yaklaşık 30 santimetre kar yağışı beklendiği, güneyde ise Teksas ve Virginia eyaletlerini de kapsayan geniş bir alanda karla karışık yağmur olasılığının beklendiği aktarıldı.

ABD basınına açıklama yapan bazı hava tahmin uzmanları da, pazar gününe kadar en az 172 milyon kişinin söz konusu olumsuz hava şartlarına maruz kalabileceğini ifade etti.

TERMOMETRELER -45 DERECEYİ GÖSTEREBİLİR

ABD hava tahmin uzmanları, hafta sonu ülkenin bazı kesimlerinde termometrelerin -45 dereceyi gösterebileceği öngörüsünü paylaştı.

Uzmanlar, şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği, bu durumun uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği ve seyahat edecekler için oldukça tehlikeli koşullar oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca çeşitli açıklamalarda, fırtına ve kar yağışının yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedildi.

MARKETLERDE HİÇBİR ŞEY KALMADI

ABD coğrafyasının çoğunu etkisi altına alacak hava şartlarına karşı yetkililer vatandaşları, mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarırken, alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar süpermarketlerdeki rafların çoğunu boşalttı.

New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu.

Ülkede, 10'dan fazla eyalette söz konusu hava şartları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi, okullar da tatil edildi.

ABD genelinde hizmet veren zincir market grupları da söz konusu hava şartlarında müşterilerine hizmet sağlamak için hazırlık yaptıkları, gıda ürünlerinin yanında, pil, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmemesi için ek önlem aldıkları bilgisini paylaştı.

New York ve New Jersey Liman İdaresi de (PANYNJ), bu hafta sonu beklenen kar fırtınası öncesinde John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia uluslararası havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanıyla donatılmış acil durum operasyon merkezleri kurulduğunu açıkladı.

İki eyalete ortak hizmet veren en yoğun 3 havalimanından uçuş yapacak yolcuları uçuş iptallerine karşı uyaran PANYNJ yetkilileri, yolcuların uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.​​​​​​​