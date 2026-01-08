Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Konduğu yerde dondu! Soğuk havada yürek burkan görüntü

Hakkari Yüksekova soğuk havanın etkisi altında kalırken, hayat şartları da oldukça zorlaşıyor. Yabani hayvanlar kendilerine sıcak bir yer ararken, küçük bir kuş yakıt istasyonunda konduğu yerde dondu.

Konduğu yerde dondu! Soğuk havada yürek burkan görüntü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 11:54

Yoğun kar yağışının ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesi bu sefer de dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Termometreler eksi 25 dereceyi gösterirken aracına yakı almak için akaryakıt istasyonuna uğrayan bir vatandaş üzücü bir sahne ile karşılaştı.

Konduğu yerde dondu! Soğuk havada yürek burkan görüntü

Abdullah Özer isimli vatandaş, aracına yakıt almak için indiğinde yakıt pompasının üzerinde hareketsiz duran bir kuş fark etti. Kuşun yaşadığını düşünerek yanına yaklaşan Özer, kuşa dokunduğunda tamamen donduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kalan Özer, "Günlerdir süren kar yağışının ardından şiddetli soğuklar başladı. Yakıt aldığım sırada pompanın üzerinde bir kuş gördüm. Belki yaşıyordur diye müdahale etmek istedim ancak maalesef kuş adeta taşa dönmüştü, tamamen donmuştu. Kuşların bile donarak can verdiği bu soğuklarda insanın dışarıda dayanması çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Konduğu yerde dondu! Soğuk havada yürek burkan görüntü

Hava sıcaklığının gece saatlerinde ekstrem seviyelere düştüğü bölgede, sadece insanlar değil, yiyecek bulmakta ve ısınmakta zorluk çeken yaban hayvanları da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yetkililer ve vatandaşlar, kış şartlarının ağırlaştığı bugünlerde sokak hayvanları ve kuşlar için uygun yerlere yem bırakılması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

#Yaşam
