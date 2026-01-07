Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Sıhke Göleti'nin yüzeyi dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan Sibirya soğukları, Sıhke Göleti'nin yüzeyinin tamamen donmasına neden oldu. Buzla kaplanan gölet, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Sıhke Göleti'nin yüzeyi dondu
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 12:01

Yurt genelinde görülen soğuk hava, Doğu Anadolu Bölgesi'ni de etkisi altına almış durumda. Dondurucu Sibirya soğukları, Van'da da hayatı durma noktasına getirdi.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Sıkhe Göleti de bundan payını aldı. Dondurucu soğuklar nedeniyle göletin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken ortaya karpostallık görüntüler çıktı.

Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Sıhke Göleti'nin yüzeyi dondu

METEOROLOJİ YETKİLİLERİNDEN UYARI GELDİ

Dondurucu soğukların hakim olduğu Van'da termometreler gece eksi 11 dereceleri gösterdi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tutarken, irili ufaklı dereler dondu.

Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Sıhke Göleti'nin yüzeyi dondu

Meteoroloji yetkilileri, dondurucu soğukların hafta boyunca etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.

#Yaşam
