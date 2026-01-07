Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Sıhke Göleti'nin yüzeyi dondu

Yurt genelinde görülen soğuk hava, Doğu Anadolu Bölgesi'ni de etkisi altına almış durumda. Dondurucu Sibirya soğukları, Van'da da hayatı durma noktasına getirdi.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Sıkhe Göleti de bundan payını aldı. Dondurucu soğuklar nedeniyle göletin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken ortaya karpostallık görüntüler çıktı.

METEOROLOJİ YETKİLİLERİNDEN UYARI GELDİ

Dondurucu soğukların hakim olduğu Van'da termometreler gece eksi 11 dereceleri gösterdi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tutarken, irili ufaklı dereler dondu.

Meteoroloji yetkilileri, dondurucu soğukların hafta boyunca etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.