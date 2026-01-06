Karasu Nehri buzla kaplandı! Dondurucu soğuklar etkisini gösterdi

Yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkların sert düşüş yaşadığı şehirlerden biri de Muş oldu. Kentte etkili olan dondurucu soğuklar günlük yaşamı ve hayvancılık faaliyetlerini de zorlaştırıyor.

Muş'ta gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle Karasu Nehri'nin yüzeyi de tamamen buzla kaplandı. Nehrin donmasının ardından çevrede besicilik yapan vatandaşlar da hayvanlarının su ihtiyacını karşılaşmakta zorlanıyor.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARI ZORLUKLARI ANLATTI

Hayvanlarına su bulmakta zorlandığını söyleyen Sinan Muşlu, son yıllarda böyle bir soğuk ile karşılaşmadıklarını ifade ederek, "Muş'un Sütlüce Mahallesi'nde oturuyorum. Muş Ovası tamamen sis altında. Bu sene hava çok soğuk. Karasu Nehri buz tutmuş. Hayvanlar su içemiyor. Bu sene çok kar yağdı. Kış çok sert geçiyor. Son yıllarda bu kadar kar yağmamıştı. Hem çok kar yağdı hem de hava çok soğuk" dedi.

Karasu Nehri'nin tamamen donmasının da soğuk havanın şiddetini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen besici Yavuz Tektimur, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Yıllardır burada oturuyorum. Kış hiç bu kadar sert geçmemişti. Son 3-5 yılı değerlendirecek olursak, en soğuk yılı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Karasu'nun donmuş olmasından da havaların ne kadar soğuk olduğu anlaşılabiliyor. Karasu'nun donmasıyla birlikte, özellikle Karasu kenarında hayvancılık yapanlar hayvanlarının normal su ihtiyacını karşılamakta sıkıntı çekiyor. Buranın, çarşı merkezine oranla daha soğuk olduğunu söylemek de mümkündür" şeklinde konuştu.