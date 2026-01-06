Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eşini korkunç şekilde katletti, kaza süsü verdi! İnternet arama geçmişi dehşete düşürdü

Aydın'ın Germencik ilçesinde eşi Derya Buçan'ı korkunç şekilde katlederek olaya kaza süsü vermeye çalışan Rıdvan Buçan'ın internet aramaları ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayetten önce internetten silah aradığı belirlendi.

Eşini korkunç şekilde katletti, kaza süsü verdi! İnternet arama geçmişi dehşete düşürdü
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
13:11
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
13:14

Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana gelen olay dehşete düşürdü. Rıdvan Buçan, Derya Buçan ve çocukları D. Buçan'ın içerisinde bulunduğu araç bariyerlere çarptı. Kazada Derya Buçan hayatını kaybederken, olayın kaza süsü verilmiş cinayet olduğu ortaya çıktı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Buçan^'ın kafasından silahla vurulduğu tespit edildi. Cinayeti işleyen cani eş Rıdvan Buçan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Eşini korkunç şekilde katletti, kaza süsü verdi! İnternet arama geçmişi dehşete düşürdü

KÜÇÜK ÇOCUK CİNAYET BÖYLE ANLATTI: SİLAH BABAMIN ELİNDEYDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıdvan Buçan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor ile sanık ve tanık ifadelerinin yer aldığı öğrenilirken, tanık olarak dinlenen çocuk D. Buçan'ın ise olay günü babasının elinde tabanca gördüğünü, patlama sesi duyduğunu ve sesin ardından annesinin oturduğu taraftaki camda kan gördüğünü ifade ettiği bilgisine ulaşıldı. Sanık Rıdvan Buçan'ın da seyir esnasında eşinin koltuğun altından çıkardığı silahı kafasına dayayıp ateşlediğini iddia ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan savunmasının devamında "Kızım arkada uyuyordu. Eşimin elindeki silah düşerken ben aldım. Doldur boşalt yaparken tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermi sol kapıya geldi, daha sonra tabancayı sağ taraftaki camdan dışarı attım. Olayın şokuyla otobana girdim, hızlı şekilde ilerlerken önümden bir aracın geçmesi üzerine kaza yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Eşini korkunç şekilde katletti, kaza süsü verdi! İnternet arama geçmişi dehşete düşürdü

İNTERNET ARAMA GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTIAĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Olayla ilgili tamamlanan iddianamede, sanığın savunmasının dosyadaki somut delillerle uyumlu olmadığına dikkat çekilirken, atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğuna ve sanığın telefonundaki incelemelerde olaydan 3 gün önce internette silah aradığının tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, "Sanığın aralarında husumet bulunan maktulü önceden öldürmeye karar vererek olay gününden minimum 3 gün öncesinden silah arayışına girdiği, silahı bulduktan sonra olay günü silahı gizlice araca gizlediği ve araçla seyir halindeyken önceden planladığı üzere maktulün uyuduğu sırada tabancayı gizlediği yerden çıkarıp Derya B'yi baş bölgesinden vurarak öldürdüğü anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Eşini korkunç şekilde katletti, kaza süsü verdi! İnternet arama geçmişi dehşete düşürdü

Söke Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten de 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

#Yaşam
