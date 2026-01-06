Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: Ay sonunda Meclis'e sunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu. Bakan Göktaş, düzenlemeyi içeren torba yasa teklifinin bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edileceğini belirtti.

Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: Ay sonunda Meclis'e sunulacak
IHA
06.01.2026
06.01.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunan Göktaş, bu düzenleme ile sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini vurguladı. Bakan Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasa teklifinin bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edileceğini belirtti.

Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: Ay sonunda Meclis'e sunulacak

"YASA TASLAĞI MECLİS'E SUNULACAK"

Birçok ülkenin çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbirler aldığını, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz."

Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: Ay sonunda Meclis'e sunulacak

"ÇOCUK KORUMA KALKANININ BİR PARÇASI"

Sosyal medyanın çocuklarda çok yoğun bir depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını kaydeden Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının bir parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: Ay sonunda Meclis'e sunulacak

Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere 'Çocuklar Güvende' web sitesini ve mobil uygulamasını geçtiğimiz ay kullanıma açtıklarını bildiren Göktaş, "Bu platformla çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla ise 7 gün 24 saat takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın" ifadelerini kullandı.

