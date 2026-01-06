Galatasaray'da Uruguaylı çetesi yeniden kuruluyor! Torreira o ismi ikna etti: Yıldız oyuncu geliyor

Galatasaray’da yılan hikayesine dönen orta saha transferinde düğüm çözülüyor.

Şampiyonlar Ligi ve lig yarışı için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Manchester United’da istediği süreyi bulamayan Manuel Ugarte için vites yükseltti. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kiralama formülü üzerinden İngiliz devini ikna etmeye çalışıyor.

EDERSON OLMADI, GÖZLER UNİTED’A ÇEVRİLDİ

Transfer döneminin başından bu yana listenin ilk sırasında Atalanta forması giyen Ederson yer alıyordu. Ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması ve talep edilen yüksek bonservis bedeli, Galatasaray’ı farklı arayışlara itti. Okan Buruk’un "Frattesi gündemimizde yok" açıklaması sonrası tüm dikkatlerin çevrildiği isim ise Manuel Ugarte oldu.

TORREİRA VE MUSLERA’DAN "TAM SAHA" PRES

Transferin perde arkasında ise tam bir Uruguay dayanışması yaşandı. Galatasaray’ın dinamosu Lucas Torreira, milli takımdan yakın arkadaşı olan Ugarte ile sürekli temas halinde kalarak İstanbul’u ve taraftarın tutkusunu anlattı. Muslera’nın da sürece dahil olmasıyla birlikte, sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna olan genç yıldızın kulübüne rest çektiği iddia ediliyor.

PAZARLIKLARDA TEK ENGEL

Şu an için masadaki en büyük pürüz satın alma opsiyonunun türü. Manchester United yönetimi, oyuncuyu elden çıkarırken "zorunlu satın alma" maddesini şart koşuyor. Galatasaray tarafı ise finansal riskleri azaltmak adına bu maddenin "isteğe bağlı" olması için bastırıyor. Kulüpler arasındaki bu son pürüzün giderilmesi durumunda transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SÜRE ALMAKTA ZORLANIYOR

Sezon başında büyük umutlarla Manchester United’a transfer olan ancak Kırmızı Şeytanlar’da beklentilerin uzağında kalan Ugarte, bu sezon toplam 14 maçta sahaya çıktı. Sadece 642 dakika sahada kalabilen 23 yaşındaki orta saha, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.