Şanlıurfa'da asansör faciası! 4'üncü kattan yere çakıldı, kanlar içinde kaldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 7 katlı apartmanın 4. katında yaşayan 52 yaşındaki servis şoförü Osman Kaya dehşeti yaşadı. Asansöre binmek isteyen Kaya, boşluğa düşerek zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan adamı fark eden komşular durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.