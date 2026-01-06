Çağla Şıkel, Özkan Uğur'dan bahsederken gözyaşlarına boğuldu!

Sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel bir döneme damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde birlikte rol aldığı ve 2023 yılında hayatını kaybeden Özkan Uğur hakkında konuştu. Özkan Uğur'dan bahsederken gözyaşlarına boğulan Çağla Şıkel, özlemini dile getirdi.

ÇAĞLA ŞIKEL, ÖZKAN UĞUR'DAN BAHSEDERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Berfu Yenenler'in programına katılan Çağla Şıkel, programda gözyaşlarına hakim olamadı. Cennet Mahallesi dizisinde birlikte rol aldığı Özkan Uğur hakkında konuşan Çağla Şıkel, ağlamaktan bir süre konuşamadı.

Cennet Mahallesi'nde Beter karakteriyle yer alan, MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te vefat etmişti. Berfu Yenenler'in programında Özkan Uğur karşısına çıkınca neye uğradığını şaşıran Çağla Şıkel 'Nasıl anlatayım? Daha önce hiç Özkan hoca gibi birini tanımamıştım. Onu tanıyan herkes eminim aynı şeyi düşünüyordur' ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA ŞIKEL KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Sunucu Çağla Şıkel, dün akşam sevenlerini korkuttu. Canlı yayına çıkamayan Çağla Şıkel'in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı. Son sağlık durumunu paylaşan Çağla Şıkel, "Azıcık durmam gerekiyormuş" dedi.

Çağla ile Yeni Bir Gün programının dün yayınlanan bölümünde yer alamayan Çağla Şıkel'in son sağlık durumuyla ilgili, "Bugün sunucumuz Çağla Şıkel’in yaşadığı kas spazmı kaynaklı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle canlı yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Kısa bir dinlenmenin ardından yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Çağla Şıkel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.