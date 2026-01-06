Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden bir daha ameliyat oldu1 "Bağırsaklarımı kestiler" demişti

Kategoriler
Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol 30 yaşındaki Aslı Bekiroğlu dün doktor hatası sebebiyle tekrar ameliyat masasına yattı. Miyom ameliyatında bağırsağı 7 santim kesilen Aslı Bekiroğlu, son sağlık durumunu paylaştı.
iyom aldırmak için ameliyata girdiğini dile getiren Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı.
İki kez daha ameliyat olacağını söyleyen Bekiroğlu; "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak’ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah." dedi.
Dün ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, son sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek "Şükürler olsun iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.