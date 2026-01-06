Kategoriler
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alındı. Bugün ifadesi alınacak Doğukan Güngör, geceyi Narkotik Şube'de geçirdi.
Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Kızılcık Şerbeti'nin Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör de var. Güngör yapılan aramanın ardından Halkalı'daki Narkotik Şube gece 03.00 sıralarında evine yapılan operasyonla gözaltına götürüldü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğukan Güngör'ün ifadesi, gözaltına alınan kişi sayısı fazla olduğu için yarına kaldı. Güngör, yarın ifadesi alındıktan sonra test için Adli Tıp'a götürülecek. Ardından da savcılık kararını verecek. Bugün sabah dizi setine gitmeye hazırlanırken kendisini Narkotik Şube'de bulan Güngör'ün büyük şok yaşadığı öğrenildi.
Geçen günlerde menajerlik ajansından ayrılan ünlü oyuncuya Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinin avukatı Hakan Ayranpınar'ın yardımcı olduğu belirtildi.