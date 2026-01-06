Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Doğukan Güngör geceyi Narkotik Şube'de geçirdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Fatih rolüyle popüler olan Doğukan Güngör, gece evine yapılan operasyona gözaltına alındı. Dün geceyi Narkotik Şube'de geçiren Doğukan Güngör'in ifadesi bugün alınacak.

Doğukan Güngör geceyi Narkotik Şube'de geçirdi
06.01.2026
06.01.2026
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alındı. Bugün ifadesi alınacak Doğukan Güngör, geceyi Narkotik Şube'de geçirdi.

DOĞUKAN GÜNGÖR EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Kızılcık Şerbeti'nin Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör de var. Güngör yapılan aramanın ardından Halkalı'daki Narkotik Şube gece 03.00 sıralarında evine yapılan operasyonla gözaltına götürüldü.

Doğukan Güngör geceyi Narkotik Şube'de geçirdi

İFADESİ BUGÜN ALINACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğukan Güngör'ün ifadesi, gözaltına alınan kişi sayısı fazla olduğu için yarına kaldı. Güngör, yarın ifadesi alındıktan sonra test için Adli Tıp'a götürülecek. Ardından da savcılık kararını verecek. Bugün sabah dizi setine gitmeye hazırlanırken kendisini Narkotik Şube'de bulan Güngör'ün büyük şok yaşadığı öğrenildi.

Doğukan Güngör geceyi Narkotik Şube'de geçirdi

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YAPIM ŞİRKETİ AVUKATINI GÖNDERDİ

Geçen günlerde menajerlik ajansından ayrılan ünlü oyuncuya Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinin avukatı Hakan Ayranpınar'ın yardımcı olduğu belirtildi.

ETİKETLER
#Magazin
TGRT Haber
