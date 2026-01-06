Sıcak su torbası dehşeti yaşattı! 3 dakika sonra patladı: Kendini hastaneye zor attı

Tedavi amaçlı kullanılan sıcak su torbaları tehlike saçmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Gaziosmanpaşa'da karnı ağrıdığı için su torbası kullanan 28 yaşındaki Deniz Turhan dehşeti yaşadı. 7 yıllık su torbasının patlamasıyla acı içinde kalan genç kadının vücudunda yanıklar oluştu. Hastasının durumuna ilişkin konuşan Prof. Dr. Yakup Çil, Turhan'ın uyluk ve karın bölgesinde yanıklar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yakup Çil, "Bu şişeler patladığı zaman hem yanık hem o cam parçalarına bağlı yaralanmalar meydana gelebiliyor, çok dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

UYLUK VE KARIN BÖLGESİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz'ın, iddiaya göre, karnına koyduğu su torbası patlaması sonrası vücudunun yüzde 25'i yanmıştı. Bu kez de Gaziosmanpaşa'da oturan 28 yaşındaki Deniz Turhan'ın iddiaya göre, 30 Aralık Salı günü akşamı yakınlarıyla birlikteyken saat 22.00 sıralarında ağrı nedeniyle karnına koyduğu sıcak su torbası patladı, genç kız acılar içinde kaldı. Torbayı koyduktan çok kısa bir süre sonra vücudunda sıcaklık hissettiğini belirten genç kız, panikle kıyafetlerini çıkarttı. Kendisine ilk müdahaleyi yapan genç kız, ertesi gün İstinye Üniversitesi Medical Park Hastanesi'ne başvurdu. Turhan'ın tedavisine başlanırken karın ve uyluk bölgelerinde yanık tespit edildi. Genç kız, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil ve ekibi tarafından tedavisi gerçekleştirilerek kontrolleri sürdürülmek üzere evinin yolunu tuttu. Kontrolüne gelen Turhan, yaşadığı zorlu süreci anlatırken Prof. Dr. Çil, hastasının durumuna ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Çil, bu durumlarda ilk yapılması gerekenleri sıralarken vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"ACILI BİR SÜREÇ YAŞADIM"

Karnı ağrıdığı için koyduğu sıcak su torbasının patlamasıyla büyük bir panik yaşadığını söyleyen 28 yaşındaki Deniz Turhan, "Akşam karnım çok ağrıdığı için sıcak su torbası koymuştum. Bir anda bir sıcaklık hissettim. Bir 15 saniye kaldı orada, sonra hızlı bir şekilde çıkarttım. Hekimimle iletişime geçerek ilk yapmam gereken şeyler hakkında bilgi aldım. Söylediklerini uyguladım. Eğer dediklerini yapmasaydım 3'üncü derece gibi bir yanık olabilirmiş. Herhangi bir ses duymadım, karnımda çok sıcaklık hissettim. Hatta ilk anlayamadım zaten sıcak su torbası çok kaynardı, o an onun sıcaklığı sandım. Çok panikledim, korktum, hatırlamak istemiyorum. Havasını aldım ama normalde sıcak su konulması gerekiyormuş sanırım benimkisi baya kaynardı. Çok eski bir sıcak su torbasıydı, belki bir 6-7 yıllık. Sanırım onların son kullanma tarihi var ama o an dikkat etmedim, orada bir hata yapmış olabilirim. Sıcak su torbası olmadan yaşayamayan birisiydim, şu an kesinlikle kullanmayacağım. Bunun acısını çeken bilir, o kadar acılı bir süreç yaşadım ki bence herkes dikkat etmeli. Şu an karın bölgemde ve üst bacağımda bir yanık var. Sıcak su torbasını koyduktan yaklaşık 3 dakika sonra oldu" diye konuştu.

"CAM KAVANOZU KARNINA KOYANLAR VAR"

‘Hastamız genç bir bayan, 28 yaşında karın bölgesindeki ağrı sebebiyle sıcak su torbası koymuş' diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Yakup Çil, "Torbanın patlaması sonucu yanık meydana gelmiş. İlk başta o bölgede ağrı ve sıcaklık hissetmiş, patladığını anlayınca hemen çıkarmış ve bize ulaşıldı. Böyle bir durumda ilk iş; sıcak su olduğu için temas etmiş kıyafetlerimizi çıkarmamız gerekir. Sonra orada soğutma işlemine başlamamız lazım. İşleme erken dönemde başlamaz isek bölgede yanığın derecesi artabilir. 3'üncü, en derin derecede yanık meydana gelebilecekken 2'nci derecede su toplamasının olduğu bir yanık meydana gelmiş oldu. Ne yazık ki bu kış döneminde özellikle bu tarz yaralanmalar çok görmeye başladık. Sıcak su torbalarının yanında kavanozları da sıcak su koyup karın, ayak, bacak bölgesine veya ağrıyan değişik bölgelere koyan hastalarımız oluyor. Çok ciddi yanıklar meydana geliyor. Bu şişeler patladığı zaman hem yanık hem o cam parçalarına bağlı yaralanmalar meydana gelebiliyor, çok dikkat etmek gerekir. Özellikle eğer şeker hastasıysanız veya duyusal olarak bazı bölgelerde hisleriniz azalmış ise ne yazık ki çok ciddi yanıklar meydana geldiğini görmekteyiz" dedi.

VÜCUDUNDA 2. DERECE YANIKLAR OLUŞMUŞ

Hastasının kıyafetlerini hızlıca çıkarmasının sürece katkı sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Çil, "Kıyafetlerini erken dönemde çıkardığı için genital bölgede bir yanık meydana gelmemiş oldu. Bütün işlemleri doğru yapmasına rağmen 2'nci derece sıvı toplanmasının olduğu bir yanık meydana geldi. Hemen pansuman tedavisine başladık. Uyluk ve karın alt bölgesinde şu an yanık var. Özellikle böyle ürünlerin çok kaliteli materyallerden yapılması gerekiyor. Çok sıcak su koymamanız gerekiyor, çok sıcak su koyarsanız patlama meydana gelebiliyor. Böyle malzemeler genellikle plastik malzemeden üretiliyor ve patlamaya meyilli oluyor. Eğer ki çok uzun süre kullanılmış bir sıcak su torbası kullanıyorsanız daha dikkatli olmanız lazım. Hastamızda da yaklaşık 6-7 yıldır kullanılan bir sıcak su torbasının patlaması sonucu meydana gelen bir yaralanma söz konusu. Eski mi, yıpranmış mı, kapağı tam olarak kapanıyor mu? Koyduğumuz sıcak suyun derecesinin çok fazla olmaması gerekiyor. Hastalarımızda gördüğümüz en büyük yanılgı; iç çamaşırının içine sokuyor. 10 saniyelik bir yaralanmayla 1 dakikalık yaralanma bir değil" ifadelerini kullandı.