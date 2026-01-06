Menü Kapat
Yaşam
Mide değil, uyuşturucu kapsülü! Şüpheli tavırları ele verdi: Tam 64 parça uyuşturucu midesinden çıktı

Batman'da durdurulan bir otobüsteki yabancı uyruklu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti. Yapılan incelemelerde şahsın midesinde 64 parça uyuşturucu maddesi metamfetamin tespit edildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
12:02
|
06.01.2026
06.01.2026
12:02

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği kontroller kapsamında kent girişinde durdurulan otobüste aramalar yapıldı. Otobüste bulunan yabancı uyruklu bir şahıstan şüphelenen ekipler ek incelemelerde bulundu.

Mide değil, uyuşturucu kapsülü! Şüpheli tavırları ele verdi: Tam 64 parça uyuşturucu midesinden çıktı

64 PARÇA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda yabancı uyruklu şahsın midesinde 64 Parça halinde toplam 472 gram uyuşturucu maddesi metamfetamin olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın midesindeki uyuşturucu madde çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mide değil, uyuşturucu kapsülü! Şüpheli tavırları ele verdi: Tam 64 parça uyuşturucu midesinden çıktı
#Yaşam
