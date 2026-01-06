Mide değil, uyuşturucu kapsülü! Şüpheli tavırları ele verdi: Tam 64 parça uyuşturucu midesinden çıktı

Kategoriler
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği kontroller kapsamında kent girişinde durdurulan otobüste aramalar yapıldı. Otobüste bulunan yabancı uyruklu bir şahıstan şüphelenen ekipler ek incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonucunda yabancı uyruklu şahsın midesinde 64 Parça halinde toplam 472 gram uyuşturucu maddesi metamfetamin olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın midesindeki uyuşturucu madde çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.