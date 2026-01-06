Menü Kapat
Devrim Özkan'dan kafa karıştıran gece gezmesi! Yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Devrim Özkan, dün akşam erkek arkadaşlarıyla görüntülendi. Devrim Özkan'ın arkadaşlarından birinin yüzünü kapatması ise "Aşk mı var?" sorularını akıllara getirdi.

Devrim Özkan'dan kafa karıştıran gece gezmesi! Yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 11:32

Son olarak Yeraltı dizisinin çekimlerinde olan Devrim Özkan, Lucas Torreira ile ayrıldıktan sonra ilk kez gecelerde görüntülendi. Devrim Özkan'ın erkek arkadaşlarından birinin yüzünü kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

DEVRİM ÖZKAN'IN GECE GEZMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Bir dönem Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Devrim Özkan, gece gezmelerine başladı. Yeni dizisi için yoğun çalışan Devrim Özkan eski sevgilisi Lucas Torreira ile anılsa da dün akşam gece gezmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı.

Devrim Özkan'dan kafa karıştıran gece gezmesi! Yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı

Erkek arkadaş grubuyla birlikte objektiflere yansıyan Özkan, basın mensuplarının sorularına "Yurt dışından arkadaşlarım geldi, onları gezdiriyorum. Birlikte yemek yedik" diyerek cevap verdi. Devrim Özkan'ın arkadaşlarından birinin sürekli yüzünü gizlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Devrim Özkan'dan kafa karıştıran gece gezmesi! Yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı

LUCAS TOREIRA'NIN DEVRİM ÖZKAN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Lucas Torreira, bağlandığı programda Devrim Özkan'a duyduğu hayranlığı "Ben bir Türk kadınına âşık oldum. Doğrusu bu harika bir histi. O çok güzel bir kadın ve onunla gerçekten inanılmaz anlar yaşadık." sözleriyle dile getirmişti.

Devrim Özkan'dan kafa karıştıran gece gezmesi! Yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı
