Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'den önce İran'a ardından Rusya'ya gözdağı: Trump'ın fotoğrafıyla 'Şimdi biliyorsunuz' paylaşımı

ABD Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından önce İran'a ardından Rusya'ya gözdağı verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela saldırısını izlerken çekilen fotoğrafın üzerine yazılan yazı dikkat çekti.

AA
AA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
11:41
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
11:41

ABD Dışişleri Bakanlığının Farsça ve Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesaplarından Rusya'ya ve İran'a gözdağı mesajları verildi. Hesaplarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulduğu askeri müdahaleyi izlerken çekilmiş bir fotoğrafa yer verildi.

Rusça paylaşımlar yapılan hesapta paylaşılan görselde ''Trump ile oyun oynama'' ifadesi, üzerine düşülen notta ise "Başkan Trump bir icraat adamı. Bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz." denildi.

ABD'den önce İran'a ardından Rusya'ya gözdağı: Trump'ın fotoğrafıyla 'Şimdi biliyorsunuz' paylaşımı

Farsça paylaşım yapılan hesapta ise aynı şekilde Trump'ın operasyon odasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı ve "Başkan Trump eylem adamıdır. Önceden bilmiyorsanız şimdi biliyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

ABD'den önce İran'a ardından Rusya'ya gözdağı: Trump'ın fotoğrafıyla 'Şimdi biliyorsunuz' paylaşımı

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD'den önce İran'a ardından Rusya'ya gözdağı: Trump'ın fotoğrafıyla 'Şimdi biliyorsunuz' paylaşımı

ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD'den önce İran'a ardından Rusya'ya gözdağı: Trump'ın fotoğrafıyla 'Şimdi biliyorsunuz' paylaşımı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

ABD'den önce İran'a ardından Rusya'ya gözdağı: Trump'ın fotoğrafıyla 'Şimdi biliyorsunuz' paylaşımı

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

