Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Günlerdir suya hasret kaldılar! Kentte bulunan marketlerde bile su kalmadı: 3 gündür bitmeyen çile

Kastamonu'da isale hattında 4 Ocak tarihinde meydana gelen nedeniyle kente günlerdir su verilemiyor. 3 gündür susuz kalan vatandaşlar duruma isyan ederken, marketlerde de su kalmadığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Günlerdir suya hasret kaldılar! Kentte bulunan marketlerde bile su kalmadı: 3 gündür bitmeyen çile
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 12:52

Kastamonu'da isale hattında günler önce yaşanan arıza nedeniyle kentin birçok bölgesine su verilemedi. 4 Ocak'tan bu yana susuz kalan vatandaşlar isyan etti. Kastamonu Belediye ekipleri 5 metre toprak altındaki isale hattını onarıldığını ve ilçelere su verileceğini açıkladı. Fakat vatandaşlar onarıma rağmen suların gelmediğini belirterek durumun acil olarak çözülmesini istedi.

Günlerdir suya hasret kaldılar! Kentte bulunan marketlerde bile su kalmadı: 3 gündür bitmeyen çile

"SU KADEMELİ OLARAK VERİLECEK"

Ekipler tarafından yürütülen çalışmanın ardından, dün sabah saatlerinde belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şehre su verilmeye başlandığı belirtilerek, "Karaçomak Barajı İsale Hattındaki arızanın giderilmesinden itibaren planlı şekilde hatta yeniden su verilmiştir. Ancak arıza sürecinde ana isale hattının tamamen boşalmış olması ve Karaçomak Barajı'ndaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle, suyun şehrimizin bazı bölgelerine ulaşması gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Ana isale hattında an itibariyle herhangi bir arıza bulunmamakla birlikte hatların ve su depolarının yeniden dolmasıyla şehrimizin tüm bölgelerine içme suyu kademeli olarak ulaşacaktır" denildi.

MARKETTEKİ SULAR BİLE TÜKENDİ

Belediyenin arızanın giderildiğini duyurmasının ardından bir gün geçmesine rağmen şehrin birçok mahallelerindeki evlere su verilemedi. 2,5 gündür suların kesik olmasına tepki gösteren vatandaşlar, marketlerden içme suyu satın aldı. Marketlerdeki 5 litrelik içme suları ise kısa sürede tükendi. Vatandaşlar, arızanın onarıldığının duyurulmasının üzerinden 1 gün geçmesine rağmen evlerinde suların akmadığını söyledi.

Günlerdir suya hasret kaldılar! Kentte bulunan marketlerde bile su kalmadı: 3 gündür bitmeyen çile
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: Ay sonunda Meclis'e sunulacak
Altın ve gümüş için korkutan tahmin! Filiz Eryılmaz rakam verip uyardı
Fenerbahçe’den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.