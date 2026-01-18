Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Türkiye soğuk havaya teslim Antalya ise güneşin tadını çıkarıyor

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girerken Antalya bahardan kalma günler yaşıyor. Sahile akın eden vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 18:01

adeta bahar havası gibi gün geçirdi. Türkiye'nin çok sayıda bölgesi kar yağışı ve sağanak etkisi altında dondurucu soğuklar yaşarken Antalyalılar güneşi görünce sahile koştu. ilçesinde Sorgun-Boğaz mevkiine akın eden vatandaşların büyük bölümü balık tutmayı tercih ederken, ailecek gelenler güneşin tadını çıkardı.

Türkiye soğuk havaya teslim Antalya ise güneşin tadını çıkarıyor


Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkamazken, Manavgat’ta 8-10 derecelerde seyreden hava sıcaklığı ve yüzünü gösteren güneşin ardından vatandaşlar sahillere akın etti. Manavgat’ta ocak ayında sıcak havayı fırsat bilerek Sorgun Boğaz-Mendirek Sahili'ne akın eden vatandaşlar güneşin tadını çıkardı. Sahil boyunca yüzlerce metrelik alanda balık avlayan vatandaşlar adeta bir zincir oluştururken, piknik masalarında yer bulanlar ailecek güzel bir gün geçirme şansını yakaladı.

Türkiye soğuk havaya teslim Antalya ise güneşin tadını çıkarıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul beyaza büründü! Kar yağışı etkili oluyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kritik kar açıklaması! Kapasite yüzde 15 oranında azaltılacak
ETİKETLER
#antalya
#sıcak hava
#manavgat
#tatil
#balıkçılık
#Güneşi Beklerken
#Sahile İndi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.