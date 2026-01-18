İstanbul beyaza büründü! Kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Megakentin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı. Kar yağışı Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Bağcılar, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar görüldü. Çamlıca Tepesi'nde kar manzarasını fırsat bilerek yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.