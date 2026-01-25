Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

New York'ta kara kış can aldı! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'yi etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası can kayıplarına ve altyapı çökmelerine neden oldu. New York'ta 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ülke genelinde 500 bin hane elektriksiz kaldı ve binlerce uçuş iptal edildi.

25.01.2026
saat ikonu 19:27
25.01.2026
saat ikonu 19:27

'de yaklaşan şiddetli kış fırtınasının ülkenin birçok kısmında etkisini göstermesi beklenirken New York şehrinde Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki farklı adreslerde olduğu düşünülen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. New York polisi, soğuklardan hayatını kaybettiği düşünülen 1'i kadın 3 kişinin tespit edildiği olaylarda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini söyledi. Adli tıp uzmanları, kişilerin resmi ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmalar yürütüyor. ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi günü sıcaklıkların gece boyunca yaklaşık eksi 12 dereceye kadar düştüğünü yazdı.

New York'ta kara kış can aldı! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ÜLKEDE 9 BİN 600 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülkede günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyen fırtınaların tam etkilerine yönelik endişeli bekleyiş devam ediyor. Çeşitli kaynaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle enerji ve ulaşım altyapısında hayatı felç eden aksaklıklar yaşandığını belirtiyor. Uçuş verilerinin incelendiği FlightAware adlı internet sitesinin verilerine göre bugün için planlanan ancak hava şartları nedeniyle iptal edilen uçuşların sayısı en az 9 bin 600'e yükseldi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN HANELERİN SAYISI 500 BİNE YÜKSELDİ

nedeniyle çeşitli eyaletlerde büyük ölçüde elektrik kesintileri de yaşanmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının incelendiği PowerOutage internet sitesinin paylaştığı son verilere göre, yerel saatle 07.23 itibarıyla elektrik kesintisi yaşanan hanelerin sayısı 500 bine yükseldi. Mississippi, Texas ve Tennessee eyaletlerinin her birinde en az 100 bin hanenin kesintilerden etkilendiği belirtilirken, Louisiana ve New Mexico eyaletlerindeki enerji altyapısının da olumsuz hava şartlarından etkilendiği belirtildi.

New York'ta kara kış can aldı! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

EYALETLERDE ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Fırtınaların henüz tam etkisini göstermediği ABD'de dün planlanan 4 binden fazla sefer daha iptal edilmişti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington'un bulunduğu Columbia eyaleti ve 19 diğer eyalette hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirmişti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güneyde etkilenen eyaletlerde elektriksiz kalan on binlerce kişi var. Elektrik dağıtım şirketleri ekipleri, kısa sürede yeniden elektrik sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor" demişti.

Noem ayrıca ifadeleri sırasında halka çeşitli önlemler alınması çağrısında bulunarak, "Hava çok, çok soğuk olacak. Bu yüzden herkesi yakıt ve gıda stoklamaya çağırıyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"FELAKET NİTELİĞİNDE ETKİLER BEKLENİYOR"

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) daha önce yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğu bölgelerinde yaygın ve yoğun buz birikimine yol açacak, alışılmadık derecede büyük ve uzun süreli bir fırtına konusunda uyarıda bulunulmuş, "felç edici, yerel olarak felaket niteliğinde etkiler" beklendiği belirtilmişti.
Uzmanlar, rekor seviyede düşük sıcaklıkların ve tehlikeli derecede soğuk rüzgarların etkisinin yarına kadar süreceğini öngörüyor.

