Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'de şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti! Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı

ABD'de etkili olan şiddetli kar fırtınası sebebiyle 9 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi. Yüz binlerce hane elektriksiz kalırken, hava şartlarının ölümcül olabileceği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti! Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 16:45

ABD’de etkisini göstermesi beklenen şiddetli kar fırtınaları öncesinde çok sayıda uçuş iptal edilirken, yüz binlerce hane elektriksiz kaldı. Meteoroloji uzmanları, bugün itibarıyla hafta boyunca ülkenin doğu kesimlerinin yaklaşık üçte ikisinde kar, sulu kar, buzlu yağmur ve tehlikeli derecede soğuk hava koşullarının etkili olacağını açıkladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğu kesimlerinde yaygın ve yoğun buzlanmaya neden olabilecek, olağan dışı büyüklükte ve uzun süreli bir fırtınaya karşı uyarı yapıldı. Açıklamada, yer yer “felç edici ve felaket boyutunda etkiler” beklendiği vurgulandı.

Uzmanlar, yarına kadar rekor seviyede düşük sıcaklıkların ve tehlikeli derecede soğuk rüzgarın etkisini sürdüreceğini öngörüyor.

ABD'de şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti! Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı

İPTAL EDİLEN UÇUŞ SAYISI DUDAK UÇUKLATTI

Fırtınalar tam etkisini göstermeden önce halkın hayatını etkileyen durum, hava taşımacılığını da olumsuz etkiledi. Uçuş verilerinin incelendiği FlightAware adlı internet sitesinin verilerine göre yerel saatle 22.10 itibarıyla ülkede dün için planlanan 4 binden fazla ve bugün için planlanan 9 bin 400’den fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti! Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı

TRUMP'TAN "TARİHİ" NİTELEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, fırtınaların "tarihi" niteliğe sahip olduğunu belirterek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletleri için federal acil durum çağrılarını onayladı.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri takip etmeye ve fırtına rotası üzerindeki eyaletlerle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Güvende ve sıcak kalmanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

ABD'de şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti! Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı

ÇOK SAYIDA EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington’un bulunduğu Columbia eyaleti ve 19 diğer eyalette hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklamada, "Güneyde etkilenen eyaletlerde elektriksiz kalan on binlerce kişi var. Elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri, kısa sürede yeniden elektrik sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Noem ayrıca ifadeleri sırasında halka çeşitli önlemler alınması çağrısında bulundu. İç Güvenlik Bakanı Noem, "Hava çok, çok soğuk olacak. Bu yüzden herkesi yakıt ve gıda stoklamaya çağırıyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

ABD'de şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti! Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı

YÜZBİNLERCE HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Fırtına nedeniyle ülkede kapsamlı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Elektrik altyapısının incelendiği PowerOutage internet sitesinin verilerine göre, yerel saat ile 02.44 itibariyle yaklaşık 230 bin hane elektrik kesintisi yaşadı.

Kesintilerin büyük kısmının Louisiana, Mississippi, Texas, Tennessee ve New Mexico eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

ABD'de şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti! Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı

ABD ENERJİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

ABD Enerji Bakanlığı, Texas’taki elektrik kesintilerini sınırlamak amacıyla, Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi'ne veri merkezlerinde ve diğer büyük tesislerde yedek üretim kaynaklarını devreye alma yetkisi veren bir acil emir yayımladı.

Bakanlık ayrıca, şebeke operatörü PJM Interconnection'ın eyalet yasaları veya çevre izinlerinden kaynaklanan sınırlamalara bakılmaksızın, Orta Atlantik bölgesinde "belirli kaynakları" çalıştırmasına izin veren başka bir acil emir daha yayımladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD donmanın eşiğinde! 'Felç edici buz fırtınası' öncesi halk marketlere akın etti
Everest’teki kar fırtınasında 1 yürüyüşçü hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.