ABD'de şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti! Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı

ABD’de etkisini göstermesi beklenen şiddetli kar fırtınaları öncesinde çok sayıda uçuş iptal edilirken, yüz binlerce hane elektriksiz kaldı. Meteoroloji uzmanları, bugün itibarıyla hafta boyunca ülkenin doğu kesimlerinin yaklaşık üçte ikisinde kar, sulu kar, buzlu yağmur ve tehlikeli derecede soğuk hava koşullarının etkili olacağını açıkladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğu kesimlerinde yaygın ve yoğun buzlanmaya neden olabilecek, olağan dışı büyüklükte ve uzun süreli bir fırtınaya karşı uyarı yapıldı. Açıklamada, yer yer “felç edici ve felaket boyutunda etkiler” beklendiği vurgulandı.

Uzmanlar, yarına kadar rekor seviyede düşük sıcaklıkların ve tehlikeli derecede soğuk rüzgarın etkisini sürdüreceğini öngörüyor.

İPTAL EDİLEN UÇUŞ SAYISI DUDAK UÇUKLATTI

Fırtınalar tam etkisini göstermeden önce halkın hayatını etkileyen durum, hava taşımacılığını da olumsuz etkiledi. Uçuş verilerinin incelendiği FlightAware adlı internet sitesinin verilerine göre yerel saatle 22.10 itibarıyla ülkede dün için planlanan 4 binden fazla ve bugün için planlanan 9 bin 400’den fazla uçuş iptal edildi.

TRUMP'TAN "TARİHİ" NİTELEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, fırtınaların "tarihi" niteliğe sahip olduğunu belirterek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletleri için federal acil durum çağrılarını onayladı.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri takip etmeye ve fırtına rotası üzerindeki eyaletlerle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Güvende ve sıcak kalmanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington’un bulunduğu Columbia eyaleti ve 19 diğer eyalette hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklamada, "Güneyde etkilenen eyaletlerde elektriksiz kalan on binlerce kişi var. Elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri, kısa sürede yeniden elektrik sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Noem ayrıca ifadeleri sırasında halka çeşitli önlemler alınması çağrısında bulundu. İç Güvenlik Bakanı Noem, "Hava çok, çok soğuk olacak. Bu yüzden herkesi yakıt ve gıda stoklamaya çağırıyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

YÜZBİNLERCE HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Fırtına nedeniyle ülkede kapsamlı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Elektrik altyapısının incelendiği PowerOutage internet sitesinin verilerine göre, yerel saat ile 02.44 itibariyle yaklaşık 230 bin hane elektrik kesintisi yaşadı.

Kesintilerin büyük kısmının Louisiana, Mississippi, Texas, Tennessee ve New Mexico eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

ABD ENERJİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

ABD Enerji Bakanlığı, Texas’taki elektrik kesintilerini sınırlamak amacıyla, Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi'ne veri merkezlerinde ve diğer büyük tesislerde yedek üretim kaynaklarını devreye alma yetkisi veren bir acil emir yayımladı.

Bakanlık ayrıca, şebeke operatörü PJM Interconnection'ın eyalet yasaları veya çevre izinlerinden kaynaklanan sınırlamalara bakılmaksızın, Orta Atlantik bölgesinde "belirli kaynakları" çalıştırmasına izin veren başka bir acil emir daha yayımladı.