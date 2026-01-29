Gizli buzlanma faciası! İşçi servisi şarampole devrildi: 10 işçi yaralandı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi sınırlarında yer alan 5. Organize Sanayi Bölgesi Karacaburç Mahallesi mevkiinde, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir işçi servisi şarampole devrildi. Yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçtaki işçiler, kazayı gören vatandaşların yardımıyla kısa sürede tahliye edilirken; bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk kontrollerde hafif şekilde yaralandığı tespit edilen 10 işçi, bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yetkililer kazanın meydana geldiği güzergahta güvenlik önlemlerini artırdı ve yaşanan trafik kazasıyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.