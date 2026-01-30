Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan sahile yapılacak camiye itiraz

İstanbul'da Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan ve 2015’te kamuoyuna duyurulan cami projesi, Kadıköy Belediyesi tarafından yargıya taşınmıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de taraf olduğu davada İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi projeyi 2024 yılında iptal etmişti.

İSTİNAF KARARI BOZDU, HUKUKİ ENGEL KALKTI

İstinaf sürecinin ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025’te bu kararı bozarak davanın reddine hükmetti. Böylece Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami için yargıdan onay çıkmış oldu.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Karara tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kadıköy’ü ilgilendiren konulara Kadıköylüler karar vermeli" mesajı verdi.

Kösedağı "Cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî cami bulunuyor." cümlesini kullandığı paylaşımında "Bu konuda Kadıköylülerden görüş alınmadığı gibi herhangi bir talep de bulunmuyor." şeklinde bir eleştiri yaptı.

Kösedağı, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Projede yer alan cami ve yer altı otoparkı işlevleri, Kadıköy Meydanı ve çevresinde hâlihazırda yüksek olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracak.

Kadıköy Belediyesi olarak karara itiraz etmek amacıyla 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunduk. Kadıköylüler adına sürecin takipçisi olacağız."

