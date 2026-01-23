Kadıköy Belediyesi dava açmıştı! Cami projesine mahkemeden onay çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan ve 2015’te kamuoyuna duyurulan cami projesi, Kadıköy Belediyesi tarafından yargıya taşınmıştı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de taraf olduğu davada İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi projeyi 2024 yılında iptal etmişti.
İstinaf sürecinin ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025’te bu kararı bozarak davanın reddine hükmetti. Böylece Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami için yargıdan onay çıkmış oldu.