Kadıköy Belediyesi dava açmıştı! Cami projesine mahkemeden onay çıktı

İstanbul'da Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan ve 2015’te kamuoyuna duyurulan cami projesi, Kadıköy Belediyesi tarafından yargıya taşınmıştı.

PROJE 2024 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de taraf olduğu davada İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi projeyi 2024 yılında iptal etmişti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

İstinaf sürecinin ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025’te bu kararı bozarak davanın reddine hükmetti. Böylece Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami için yargıdan onay çıkmış oldu.