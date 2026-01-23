Niğde'de esnafın dükkana astığı not şoke etti! 'Depresyona girdim, pazartesiye kadar yokum'

Niğde'de ilginç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres şehir merkezi oldu.

Niğde DMC Haber'de yer alan habere göre, kentte çay ocağı işleten bir esnaf, dükkanın kapısına astığı notla vatandaşlarda büyük şaşkınlık yarattı.

DEPRESYONA GİRDİĞİNİ BELİRTİP DÜKKANI KAPATTI

Esnaf, işletmenin kapısına "Depresyona girdim, pazartesiye kadar yokum" yazılı not asarak dükkanı geçici süreyle kapattı.

Notu okuyan bazı vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşılarken çay ocağının ne zaman açılacağı bölge halkı için merak konusu oldu.