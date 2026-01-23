Yalova’da polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerin cesetlerini aileleri istemedi: Sessizce gömüldüler

Geçtiğimiz ay Yalova’da İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı eve yuvalanan ve polislerimizi şehit eden hain DEAŞ'lı teröristlerin cenazesi sahipsiz kaldı. DEAŞ’lı teröristlerin olduğu eve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

SAHİPLENEN ÇIKMADI

Görevli polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan ateş açılması sonucu şehit olmuştu. Şehit polisler memleketlerinde düzenlenen merasimlerin ardından toprağa verilirken, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderilen teröristlerin cesetlerini ise sahiplenen çıkmadı. Adli tıp tarafından ailelere yapılan çağrıya kulak veren olmayınca süreç devlet tarafından ilerletildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ailelerinin cenazelerini bile teslim almaya gelmediği 6 teröristin cesedi, adli tıpta geçen 25 günlük sürenin ardından devlet tarafından defnedilmek üzere işlemlere başlandı. Valilik tarafından ada ve parselleri belirlenen Erdoğan Köy ve Hasköy Mezarlıklarındaki yerlere 6 terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sessiz ve kontrollü bir şekilde gömüldü.