Beyoğlu'nda 5 katlı otelin çatısında yangın! Ekipler seferber oldu

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden biri olan Beyoğlu’nda, 5 katlı bir otelin en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Binanın çatı katından yükselen dumanların fark edilmesinin ardından olay yerine kısa sürede çevre ilçelerden de desteklenen çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için ekipler tarafından yoğun bir söndürme çalışması başlatıldı.