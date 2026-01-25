Pakistan'da yangın faciası! Otelin 21 katı alevlere teslim oldu: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Lahor şehrinde bulunan Gulberg bölgesindeki bir otelde dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Pencap Acil Durum Hizmetleri’nden yapılan açıklamaya göre olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı ve toplamda 180 kişi tahliye edildi.

Polis, binanın 3’ü bodrum katı dahil olmak üzere 21 katına yayılan yangının ilk bodrum katını büyük ölçüde etkilediğini aktardı. Pencal Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Rizvwan Naseer, bodrum katında LPG tüpleriyle ısıtılan bir kazan olduğunu ve yangının buradan çıktığını söyledi.

OTEL PERSONELİ SONRADAN HABER VERDİ

Naseer otel personelinin başlangıçta yangını kendi başlarına söndürmeye çalıştığını ancak daha sonra kurtarma ekiplerinin yerel saatle 12.25 sıralarında ihbar aldığını söyledi. Naseer, ekiplerin, ısı ve duman nedeniyle zorlu bir görev olan bodrum katına girdiklerini ifade etti.