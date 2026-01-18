Pakistan'daki korkunç yangın kontrol altına alınamadı! 58 kişiden haber yok

Pakistan’ın Karaçi kentindeki Gul Plaza AVM’de dün gece başlayan ve 18 saattir kontrol altına alınamayan yangın faciaya dönüştü. Alevlerden kurtulmaya çalışan iki kişinin metrelerce yüksekten düşerek can verdiği olayda, toplamda biri itfaiyeci 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yetkililer ise 58 kişiden hala haber alınamadığını açıkladı. İtfaiye Şefi Muhammed Humayun, yoğun duman ve binadaki kısmi çökmeler nedeniyle çalışmaların durma noktasına geldiğini belirterek, zemin kattaki tüm dükkan ve depoların alevlere teslim olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının binanın bir kısmının çökmesi ve içeride biriken duman nedeniyle oldukça riskli olduğunu ifade etti. Humayun, arama-kurtarma operasyonunun ancak yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra devam edeceğini aktardı. AVM'de 200 mağazanın bulunduğu ve yangının bir çiçekçide başladığı bildirildi.