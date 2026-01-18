Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. 14 saattir devam eden yangının kontrol altına alınmadığı ifade edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 11:20

Pakistan'ın Karaçi şehrinde yer alan bir alışveriş merkezinde dün yerel saatle 22.00 sıralarında büyük bir yangın meydana geldi. Yetkililer, yaklaşık 14 saat süren ve hala kontrol altına alınamayan yangından 1'i itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 15 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Ekipler, yapı içindeki aşırı yüksek sıcaklığın içeriye girilmesini ve yangına müdahale edilmesini engellediğini, bu durumun arama- kurtarma çalışmalarını da ciddi şekilde aksattığını bildirdi.

Açıklamada, alışveriş merkezinin uygun bir havalandırma sistemine sahip olmadığı ve bu durumun itfaiye ekiplerinin çalışmalarını daha da zorlaştırdığı vurgulandı. Ekiplerin girmekte güçlük çektiği binada hala mahsur kalan kişilerin bulunduğu düşünülürken, can kaybının artması bekleniyor.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle binada kapsamlı hasar oluştuğunu ve sabah saatlerinde de kompleksin birçok kısmında çökme meydana geldiğini bildirdi.

Yangının şiddeti nedeniyle alışveriş merkezi binasında zemin ve asma katların tamamen yandığı, yangının üstteki iki katta devam ettiği bildirildi. Alışveriş merkezi içinde giyim, mutfak eşyaları, parfüm, makyaj malzemeleri, elektronik ürünler ve oyuncaklar satan çok sayıda mağaza bulunduğu biliniyor.

#Dünya
