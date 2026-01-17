Otel yangınında facianın eşiğinden dönüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangınla birlikte otelin giriş katı dumanlarla kaplanırken durumun yetkililere bilridilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, otelde konaklayan vatandaşlar güvenli şekilde dışarı alındı. Dumanların tahliye edilmesinin ardından vatandaşlar yeniden içeri alındı.

Yangında yaralanan ya da etkilenen olmazken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.