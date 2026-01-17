İzmir Çeşme açıklarında deprem oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.
AFAD verilerine göre, İzmir açıklarında saat 06.39'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2012373084729176434