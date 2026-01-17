Bankaların 'ücretsiz' dediği o işlemden artık para kesiliyor: Ekstrelerinizi hemen kontrol edin

Kategoriler
2026 yılı bankacılık hizmet sözleşmelerindeki küçük puntolu değişiklikler, tüketicilerin gözünden kaçtı. Dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte yıllardır "masrafsız" olarak sunulan EFT, Havale ve Otomatik Ödeme Talimatı gibi işlemlerde, belirli bir limitin veya koşulun altında kalan hesaplar için sessiz sedasız "İşlem Ücreti" kesilmeye başlandı. Hesap hareketlerinde 15, 20 veya 35 TL'lik anlamsız kesintiler görenler şaşkınlık yaşıyor. Bankaların yeni gelir kapısı olan bu uygulamadan korunmanın yolları ve iade alma hakkı.
Bankacılık sektörü, düşen faiz marjlarını ve artan operasyonel maliyetleri karşılamak adına 2026 yılına "Komisyon Yılı" olarak girdi. Eskiden sadece ticari müşterilerden alınan bazı ücretler, artık bireysel emeklilerin ve maaş müşterilerinin hesaplarına da yansıtılmaya başlandı. Çoğu banka müşterisi, mobil uygulamaya girdiğinde bakiyesinin beklediğinden az olduğunu fark ediyor ancak "Küçük bir rakamdır, herhalde yıllık kart aidatıdır" diyerek geçiştiriyor. Oysa bu kesintiler tek seferlik değil, her işlemde tekrarlanan ve ay sonunda yüzlerce lirayı bulan sistematik bir "hizmet bedeli"ne dönüşmüş durumda. Özellikle "Şubesiz Bankacılık" sloganıyla müşteri toplayan bankaların bile sözleşmelerini güncelleyerek bu kervana katılması, tüketici derneklerinin tepkisini çekiyor. İşte hesabınızdan her ay tırtıklanan o gizli ücretler.
Bankalar, Aralık 2025'te müşterilerine e-posta veya SMS yoluyla "Hizmet Sözleşmemiz Güncellenmiştir" şeklinde bir bildirim gönderdi. Çoğu kullanıcının okumadan onayladığı bu metinlerde, masrafsızlık koşulları değiştirildi.
Yeni dönemde en büyük tuzak "İnaktif Hesap Yönetim Ücreti" adı altında uygulanıyor. Eğer vadesiz hesabınızda 30 gün boyunca hiçbir hareket (para girişi veya çıkışı) olmazsa ve hesap bakiyeniz belirli bir tutarın (örneğin 5.000 TL) altındaysa, banka o ayı "hesap işletim gideri" olarak faturalandırıyor. Danıştay'ın yıllar önce iptal ettiği hesap işletim ücreti, şimdi "Yönetim Komisyonu" veya "Saklama Bedeli" adı altında, özellikle içinde az miktarda para unutulan hesaplardan tahsil ediliyor.
Yıllardır bankaların en büyük pazarlama silahı şuydu: "2 tane otomatik ödeme talimatı verin, EFT ve Havale ücreti ödemeyin." Ancak 2026 kurallarıyla bu muafiyetin şartları ağırlaştırıldı.
Artık sadece talimat vermek yetmiyor; o talimatların "Kredili Mevduat Hesabı"ndan (KMH / Ek Hesap) ödenmemesi gerekiyor. Eğer faturanızın son ödeme gününde vadesiz hesabınızda para yoksa ve banka faturayı ek hesabınızdan (eksi bakiyeden) öderse, hem KMH faizi işletiyor hem de "Talimatlı Ödeme Hizmet Bedeli" adı altında ekstra bir ücret (ortalama 25-40 TL) kesiyor. Yani faturanızın otomatik ödenmesi size faiz+komisyon olarak geri dönüyor. Çoğu müşteri, faturasının ödendiğini görüp rahatlarken, ek hesabından çekilen bu ekstra tutarı fark etmiyor.
Para transferlerinde devrim yapan ve 7/24 para göndermeyi sağlayan FAST sistemi de ücretlendirmenin kurbanı oldu. Bankalar, mesai saatleri içindeki (09.00 - 17.00) FAST işlemlerini düşük ücretli veya ücretsiz tutarken, mesai dışı ve hafta sonu yapılan işlemlere "Dinamik Tarife" uygulamaya başladı.
Örneğin, Cumartesi günü arkadaşınıza gönderdiğiniz 2.000 TL için hafta içi 5 TL kesilirken, hafta sonu bu tutar bankasına göre 25 TL'ye kadar çıkabiliyor. Mobil bankacılık ekranında "İşlem Ücreti" hanesi silik veya çok küçük yazıldığı için kullanıcılar "Onayla" butonuna basarken bu farkı göremiyor. Ay sonunda ekstresini inceleyenler ise "Ben bu kadar komisyonu ne zaman ödedim?" şoku yaşıyor.
Hesabınızdan para çıktığında veya kartınızdan harcama yapıldığında gelen SMS bildirimleri, güvenlik açısından harika bir önlemdir. Ancak bazı bankalar, bu SMS bildirimlerini "Ekstra Güvenlik Paketi" adı altında ücretli hale getirdi.
"Hesap Hareketleri Bildirimi" servisi, aylık 40-50 TL gibi rakamlarla hesabınızdan otomatik düşülüyor olabilir. Eğer mobil uygulamanın "Bildirimler" (Push Notification) özelliğini kullanmak yerine SMS almayı tercih ediyorsanız, bu hizmetin bedelini ödüyor olabilirsiniz. Mobil uygulama bildirimleri ücretsizken, operatör üzerinden gelen SMS'lerin ücretlendirilmesi, 2026'nın yeni trendleri arasında.
Tüketici Hakem Heyetleri, müşterinin açık onayı olmadan yapılan ve "müzakere edilmeyen" bu tür kesintilerin iadesine karar veriyor. Hesabınızı korumak için şu adımları izleyin: