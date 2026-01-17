Bankaların 'ücretsiz' dediği o işlemden artık para kesiliyor: Ekstrelerinizi hemen kontrol edin

EFT VE FAST İŞLEMLERİNDE "SAAT" TARİFESİ

Para transferlerinde devrim yapan ve 7/24 para göndermeyi sağlayan FAST sistemi de ücretlendirmenin kurbanı oldu. Bankalar, mesai saatleri içindeki (09.00 - 17.00) FAST işlemlerini düşük ücretli veya ücretsiz tutarken, mesai dışı ve hafta sonu yapılan işlemlere "Dinamik Tarife" uygulamaya başladı.

Örneğin, Cumartesi günü arkadaşınıza gönderdiğiniz 2.000 TL için hafta içi 5 TL kesilirken, hafta sonu bu tutar bankasına göre 25 TL'ye kadar çıkabiliyor. Mobil bankacılık ekranında "İşlem Ücreti" hanesi silik veya çok küçük yazıldığı için kullanıcılar "Onayla" butonuna basarken bu farkı göremiyor. Ay sonunda ekstresini inceleyenler ise "Ben bu kadar komisyonu ne zaman ödedim?" şoku yaşıyor.