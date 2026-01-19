Menü Kapat
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Şili'de orman yangını! Günlerdir süren alevlerde can kaybı açıklandı

Şili'de 17 Ocak'ta başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürerken 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede acil durum ilan edilirken yetkililer 300 evin kül olduğu bilgisini paylaştı.

Şili'de orman yangını! Günlerdir süren alevlerde can kaybı açıklandı
Şili orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde devam eden orman yangınları sebebiyle felaket durumu ilan edildiğini duyurdu.

"ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ"

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dile getiren Boric, "Bugün teyit edilmiş 18 ölü var fakat ne yazık ki bunun artacağından eminiz. Zor zamanlardan geçiyoruz, özellikle Penco'da ve Tome'nin bazı bölgelerinde durum kritik seyrediyor." ifadesini kullandı.

Şili'de orman yangını! Günlerdir süren alevlerde can kaybı açıklandı

Boric, olumsuz hava koşulları nedeniyle yangınların kısa sürede söndürülmesinin zor gözüktüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi bu tür acil durumlarda ilk öncelik her zaman yangınla mücadele etmek ve onu söndürmektir. Ancak hiçbir zaman unutmamalıyız ki burada acı çeken aileler var, insani trajediler yaşanıyor ve biz onların yanında olmalıyız." diye konuştu.

"300 EV KÜL OLDU"

Biobio bölgesinde şu ana kadar 300 evin kül olduğunu vurgulayan Boric, mağdurlara destek olmak ve yangının yayılmasını önlemek için ekiplerin tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

Şili'de orman yangını! Günlerdir süren alevlerde can kaybı açıklandı

Yerel basına göre, birçok farklı noktada devam eden yangınlar şimdiye kadar 18 bin hektarlık alanın küle dönmesine yol açtı.

2 YIL ÖNCE DE BÜYÜK BİR YANGIN YAŞANMIŞTI

Şili'de orman yangınlarıyla ilgili en büyük trajedi Şubat 2024'te Valparaiso bölgesinde yaşanmış ve alevlerin yol açtığı felakette 136 kişi hayatını kaybetmişti.

