 Selahattin Demirel

İran'daki protestolarda can kaybı endişe verici boyuta ulaştı! Ülkedeki yetkili isim açıkladı

İran'da yüksek enflasyona tepki gösterenlerin başlattığı protestolardan korkunç veriler geliyor. İranlı bir yetkili İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, olaylarda can kaybının 3 bin 919'a yükseldiği bildirirken 24 bin 669 kişinin de tutuklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
19.01.2026
06:16
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
06:16

İran'da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı arttı.

Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülke genelindeki protestolarda yaklaşık 500’ü güvenlik gücü olmak üzere en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkili, "teröristlerin ve silahlı isyancıların" protestolarda masum İranlıları öldürdüğünü iddia etti.

Öte yandan nABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 669 kişi tutuklu durumda. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İran’da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

