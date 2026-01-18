Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Pezeşkiyan'dan ABD'ye "Savaş" çıkışı! "Liderimize saldırı topyekun savaştır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın dini lider Hamaney'i hedef alan sert ifadelerine cevap vererek, "Ülkemizin yüce liderine saldırmak, İran milletine karşı topyekun savaş açmakla eşdeğerdir" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
21:41
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
21:51

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın dini lideri 'e yönelik saldırının savaş anlamına geldiğini belirtti. Pezeşkiyan, "İran'ın sevgili halkının hayatında zorluklar ve yoksulluk varsa, bunun ana nedenlerinden biri hükümeti ve müttefikleri tarafından uygulanan uzun süredir devam eden düşmanlık ve insanlık dışı yaptırımlardır. Ülkemizin yüce liderine saldırmak, İran milletine karşı topyekun savaş açmakla eşdeğerdir" dedi.

Pezeşkiyan'dan ABD'ye "Savaş" çıkışı! "Liderimize saldırı topyekun savaştır"

"HAMANEY HASTA BİR ADAM"

ABD Başkanı , ABD basınına yaptığı açıklamada İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alarak, "Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" ifadelerini kullanmıştı. Hamaney’i "hasta bir adam" olarak niteleyen Trump, "Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" demişti.

İran’da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunun altını çizen Trump, "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

