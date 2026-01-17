Menü Kapat
 Banu İriç

Trump'ın yaptırımları sonrası Macron'dan birlik çağrısı: Yanıt vereceğiz

Avrupa, Trump'ın Grönland meselesi konusunda kendisinin karşısında olan Avrupa ülkelerine karşı daha ağır yaptırım kararı almasına karşı harekete geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'a yanıtında "Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez" diyerek yanıt vereceklerini duyurdu.

Trump'ın yaptırımları sonrası Macron'dan birlik çağrısı: Yanıt vereceğiz
17.01.2026
18.01.2026
saat ikonu 00:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda destek vermeyen ülkelere yönelik vergi yaptırımı kararına karşı Avrupa'dan peş peşe tepkiler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın Avrupa dahil her yerde ulusların egemenliğine ve bağımsızlığına bağlı olduğunu savundu.

Trump'ın yaptırımları sonrası Macron'dan birlik çağrısı: Yanıt vereceğiz

FRANSA: "HİÇBİR GÖZDAĞI VEYA TEHDİT BİZİ ETKİLEYEMEZ"

Bu kapsamda Ukrayna'ya destek verdiklerini, kalıcı ve sağlam bir barış için Gönüllüler Koalisyonu’nu kurduklarına işaret eden Macron, "Bu nedenle, Danimarka'nın Grönland'da karar verdiği tatbikata katılmaya karar verdik. Bunun arkasındayız. Çünkü Arktik'teki ve Avrupa'nın sınırlarında güvenlik söz konusu. Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, ABD'nin 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararı hakkında ise "(Gümrük) Tarifesi tehditleri kabul edilemez ve bu bağlamda yeri yok. Doğrulanmaları halinde Avrupalılar buna birlik ve koordineli olarak yanıt verecek. Avrupa'nın egemenliğine saygı gösterilmesini sağlamayı biliriz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu düşünceyle Avrupalı ortaklarıyla görüşeceğini duyurdu.

Trump'ın yaptırımları sonrası Macron'dan birlik çağrısı: Yanıt vereceğiz

HOLLANDA

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, "Grönland'daki askeri tatbikatlara yönelik çabalar, bilakis Arktik bölgedeki güvenliğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir." paylaşımında bulundu.

Van Weel, paylaşımında, "Başkan Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamasını gördük. Hollanda, vereceğimiz tepki konusunda Avrupa Komisyonu ve ortaklarımızla yakın temas halindedir." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın kararına tepki göstererek, "Grönland konusunda duruşumuz değişmedi. (Grönland) Danimarka Krallığının parçasıdır ve geleceği Grönlandlılar ile Danimarkalıların elindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Arktik güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önemli olduğunun altını çizen Starmer, "Müttefikler, Arktik'te Rusya'dan gelen tehdide karşı birlikte daha fazlasını yapmalıdır. NATO müttefiklerinin kolektif güvenliğini sağlamak amacıyla müttefiklere gümrük vergisi uygulamak tamamen yanlıştır. Bu konuyu doğrudan ABD yönetimiyle görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

ALMANYA

Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki tutumları nedeniyle Avrupa ülkelerine özel gümrük vergileri uygulanması kararına tepki verdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Almanya’nın Trump’ın gümrük vergileri açıklamasını dikkate aldığı belirtildi. Sözcü Kornelius, Trump'ın açıklamaları sonrasında Almanya’nın Avrupalı ortaklarıyla yakın istişare halinde olduğunu bildirdi. Sözcü, "Uygun zamanda yanıtları belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

VERGİ YÜKÜNÜ ARTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

TRUMP TEHDİT ETTİ

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

