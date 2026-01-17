Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trump, Grönland planını desteklemeyen ülkelere ek vergi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ülkesi tamamen satın alınmasını desteklemeyen Avrupa ülkelerine yönelik sert bir ceza kesti. ABD'nin Grönland planına destek vermeyen ülkelere ek gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump, Grönland planını desteklemeyen ülkelere ek vergi getirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 20:05

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2026 itibarıyla ABD'nin Grönland topraklarını satın almasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi yaptırımı uygulanacağını açıkladı. Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'ya ek yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildi.

Trump, Grönland planını desteklemeyen ülkelere ek vergi getirdi

"DANİMARKA'NIN KARŞILIK VERME ZAMANI GELDİ"

Trump sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Avrupa Birliği’ndeki tüm ülkelerle birlikte Danimarka’yı ve diğerlerini, onlardan gümrük vergisi ya da başka herhangi bir bedel almadan, uzun yıllar boyunca sübvanse ettik. Şimdi, yüzyıllar sonra, Danimarka’nın karşılık verme zamanı geldi — Dünya Barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland’ı istiyor ve Danimarka’nın bununla ilgili yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda koruma olarak iki köpek kızağına sahipler; biri yakın zamanda eklendi. Bu oyunda rol oynayabilecek ve bunu da çok başarılı şekilde yapabilecek tek ülke, BAŞKAN DONALD J. TRUMP liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri’dir! Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın genelinin Ulusal Güvenliği tehlikedeyken, bu kutsal toprak parçasına kimse dokunamayacak. Ayrıca Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’nın, amacı bilinmeyen nedenlerle Grönland’a gittikleri görülmüştür. Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir ya da katlanılabilir olmayan bir risk düzeyini devreye sokmuşlardır. Bu nedenle, Küresel Barış ve Güvenliği korumak adına, bu potansiyel olarak son derece tehlikeli durumun hızlı ve tartışmasız şekilde sona ermesi için güçlü önlemlerin alınması zorunludur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ı uyardı: Trump'la oyun olmaz
Beyaz Saray resmen duyurdu: ABD ve Danimarka arasında Grönland'ın satın alınması için görüşmeler başlıyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.