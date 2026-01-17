Trump, Grönland planını desteklemeyen ülkelere ek vergi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2026 itibarıyla ABD'nin Grönland topraklarını satın almasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi yaptırımı uygulanacağını açıkladı. Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'ya ek yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildi.

"DANİMARKA'NIN KARŞILIK VERME ZAMANI GELDİ"

Trump sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Avrupa Birliği’ndeki tüm ülkelerle birlikte Danimarka’yı ve diğerlerini, onlardan gümrük vergisi ya da başka herhangi bir bedel almadan, uzun yıllar boyunca sübvanse ettik. Şimdi, yüzyıllar sonra, Danimarka’nın karşılık verme zamanı geldi — Dünya Barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland’ı istiyor ve Danimarka’nın bununla ilgili yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda koruma olarak iki köpek kızağına sahipler; biri yakın zamanda eklendi. Bu oyunda rol oynayabilecek ve bunu da çok başarılı şekilde yapabilecek tek ülke, BAŞKAN DONALD J. TRUMP liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri’dir! Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın genelinin Ulusal Güvenliği tehlikedeyken, bu kutsal toprak parçasına kimse dokunamayacak. Ayrıca Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’nın, amacı bilinmeyen nedenlerle Grönland’a gittikleri görülmüştür. Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir ya da katlanılabilir olmayan bir risk düzeyini devreye sokmuşlardır. Bu nedenle, Küresel Barış ve Güvenliği korumak adına, bu potansiyel olarak son derece tehlikeli durumun hızlı ve tartışmasız şekilde sona ermesi için güçlü önlemlerin alınması zorunludur.

