Beyaz Saray resmen duyurdu: ABD ve Danimarka arasında Grönland'ın satın alınması için görüşmeler başlıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile teknik müzakerelerin yürütüleceği bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı.

Beyaz Saray resmen duyurdu: ABD ve Danimarka arasında Grönland'ın satın alınması için görüşmeler başlıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 22:54

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Grönland ile ilgili tartışmalara ve dün yapılan Grönland toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "Grönland'ı Danimarka'dan almak konusundaki önceliğine" dikkati çekerek, bu bölgenin Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

SATIN ALIM GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Dün, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danimarkalı yetkililer arasındaki toplantıyı "verimli" şeklinde nitelendiren Leavitt, "Toplantıda, iki taraf, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapmaya devam edecek bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Bu görüşmenin 2 ila 3 haftada bir yapılacağı kaydedildi." diye konuştu.

Leavitt, "Başkan Trump, Grönland'in ABD'ye katılmasını istiyor ve bunu bir ulusal güvenlik önceliği olarak görüyor." değerlendirmesini yaptı. ABD'li Sözcü, bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'e asker gönderme planının, Trump'ın kararını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray resmen duyurdu: ABD ve Danimarka arasında Grönland'ın satın alınması için görüşmeler başlıyor

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Beyaz Saray'da Grönland toplantısı! Danimarka'dan ABD'ye rest: Kabul edilemez
Trump'ın sözleri sonrası Grönland hamlesi geldi! Danimarka'dan Grönland'da asker sayısını arttıracak

#Dünya
