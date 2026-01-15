Beyaz Saray'da Grönland toplantısı! Danimarka'dan ABD'ye rest: Kabul edilemez

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Beyaz Saray'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Grönland'i görüştü. Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, görüşmenin ardından Danimarka'nın Washington Büyükelçiliği'nde açıklamalarda bulundu.

"KUZEY KUTBU'NDA YENİ BİRİ DURUM VAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ilhak edilmesine ilişkin tehditkar açıklamalarını sıklaştırmasının ardından gelen görüşmeyi, "açık sözlü fakat yapıcı" olarak nitelendiren Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın endişelerini bir dereceye kadar paylaştığını belirterek, "Kuzey Kutbu'nda kesinlikle yeni bir güvenlik durumu var" dedi.

DANİMARKA'DAN TRUMP'A REST: KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a ilişkin görüşünü açıkça ortaya koyduğunu fakat Danimarka'nın tutumunun farklı olduğunu ifade eden Rasmussen, "Danimarka'nın toprak bütünlüğü ve Grönland halkının kendi geleceğini tayin hakkına saygı göstermeyen fikirler, elbette kabul edilemez. Dolayısıyla temel bir görüş ayrılığımız var, ancak aynı zamanda farklı düşündüğümüz konusunda hemfikiriz. Bu nedenle görüşmeleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Rasmussen, görüşmede Danimarka'nın kırmızı çizgilerine saygı göstererek Trump'ın güvenliğe ilişkin endişelerini karşılayabilecek imkanlar olup olmadığını konuşma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Rasmussen, "Dolayısıyla, başlayacağımız çalışma bu olacak" dedi.

3 ÜLKE ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURACAK

Rasmussen, ABD, Grönland ve Danimarka'nın ilerleme sağlamak için bir çalışma grubu oluşturacağını ve bu grubun önümüzdeki haftalarda toplanacağını duyurdu. ABD ile istişarelerin tansiyonu düşürmeye yardımcı olacağını umduğunu söyleyen Rasmussen, "Medya üzerinden yaklaşık 13 aydır süren tartışmalar yaşadık ve bu konuyu en üst siyasi düzeyde alabildiğimiz ilk an bu oldu. Toplantı son derece yapıcıydı. Eşit ortaklar arasında açık ve samimi bir tartışma yürütüldü" ifadelerini kullandı.

Grönland'ın NATO üyesi bir ülke olan Danimarka'ya ait toprak olarak NATO koruması altında olduğunu da ifade eden Rasmussen, "Grönland, 1949 yılından beri NATO üyesidir ve 5. Madde kapsamındadır" dedi.

ÇİNLİ SAVAŞ GEMİLERİ İDDİASINA YALANLAMA

Rasmussen, "Çin savaş gemilerinin her yerde olduğu yönündeki iddialar doğru değil. İstihbarat bilgilerimize göre, Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi" dedi.

Grönland'da bir Çin varlığı olmadığını fakat endişenin bundan 10 ya da 20 yıl sonraki durumun ne olacağı olduğunu ifade eden Rasmussen, Danimarka'nın bölgenin güvenliğini güçlendirmek için önemli adımlar attığını ve son birkaç yıl içinde Yüksek Kuzey'deki askeri yetenekler için 15 milyar dolar tahsis ettiklerini söyledi.

"TRUMP GRÖNLAND'I ELE GEÇİRMEYİ ARZULUYOR"

Bölgede daha güçlü bir NATO angajmanı için baskı yaptıklarını fakat ABD'nin tarihsel olarak bu konuda biraz isteksiz olduğunu ifade eden Rasmussen, "ABD Başkanı'nın Grönland'ı ele geçirme yönünde bir arzusu olduğu açık. Bunun Danimarka'nın çıkarına olmadığını çok net bir şekilde ifade ettik. Grönland'da nüfusun dörtte üçünden destek alan bir hükümet var. Başbakan, dün çok net bir şekilde söyledi; Grönland, şu an ve öngörülebilir bir gelecekte Danimarka dahilinde kalacaktır" dedi.

ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesine "kesinlikle gerek olmadığını" ifade eden Rasmussen, Danimarka'nın ABD ile diğer tüm müttefiklerden daha uzun süreli bir diplomatik ilişkiye sahip olduğunu ve bunun "karşılıklı bir anlaşmaya varmak için kullanılabilecek mükemmel bir çerçeve oluşturduğunu" söyledi.

"KARŞILIKLI ANLAYIŞIN ARTACAĞINA DAİR UMUTLUYUM"

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ise Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'in açıklamalarına katıldığını söyledi.

Motzfeldt, ABD ile işbirliğini güçlendirmenin büyük öneme sahip olduğunu fakat bunun "ABD tarafından sahiplenilmek istedikleri manasına gelmediğini" belirtti. Görüşmenin karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini ve Grönland'ın sınırlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Motzfeldt, "Karşılıklı anlayışın artacağına ve doğru dengelerin bulunacağına dair umudumu koruyorum" dedi.

TRUMP: DANİMARKA'YA GÜVENMİYORUM

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Danimarka arasındaki Grönland tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kendileri için bir "ulusal güvenlik" meselesi olduğunu ve bu bölgenin korunması konusunda Danimarka'ya güvenmediğini belirterek, "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok ancak biz her şeyi yapabiliriz." dedi.