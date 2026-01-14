Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Dünya
 Nalan Güler Güven

Trump'ın sözleri sonrası Grönland hamlesi geldi! Danimarka'dan Grönland'da asker sayısını arttıracak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın mülkiyetine dair açıklamalarının ardından Danimarka, Ada'daki askeri varlığını ve tatbikat faaliyetlerini artıracağını duyurdu. Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ise Çin savaş gemilerine dair iddiaları yalanladı.

Trump'ın sözleri sonrası Grönland hamlesi geldi! Danimarka'dan Grönland'da asker sayısını arttıracak
Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik mülkiyet söylemlerini devam ettirmesi üzerine Ada’daki stratejik önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Arktik bölgesinde güvenlik endişelerinin yükseldiği vurgulanarak askeri kapasitenin artırılacağı bildirildi.

GRÖNLAND'DA TATBİKAT VE ASKERİ VARLIK ARTACAK

Bakanlığın yazılı açıklamasında, savunma stratejisindeki değişikliğe dair şu ifadeler yer aldı:

"Grönland Hükümeti ve Danimarka Savunma Bakanlığı, Grönland'da NATO müttefikleriyle yakın işbirliği içerisinde tatbikat faaliyetlerini artırma kararı aldı. Bu demek oluyor ki bugünden itibaren Grönland ve çevresinde askeri varlığımız da artmış olacak."

Bu karar doğrultusunda Danimarka Silahlı Kuvvetleri, bölgeye yeni birlikler sevk edecek. Sürecin devamında uçak, gemi ve personel sayısının NATO müttefiklerinin de katılımıyla artması bekleniyor.

Trump'ın sözleri sonrası Grönland hamlesi geldi! Danimarka'dan Grönland'da asker sayısını arttıracak

TRUMP: MÜLKİYETE SAHİP OLMANIZ GEREKİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Grönland'ın ABD tarafından alınmasının NATO'yu daha güçlü kılacağını savunmuştu. Trump, konuya ilişkin daha önceki değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Grönland'ı almazsak, Rusya ve ya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor."

Trump ayrıca Çin ve Rusya'ya ait deniz unsurlarının bölgede faaliyet gösterdiğini öne sürerek, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" ifade etmişti.

DANİMARKA'DAN ÇİN İDDİALARINA YALANLAMA

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirdi. Çin savaş gemilerinin varlığına dair iddiaları reddeden Rasmussen, şunları kaydetti:

"Çin savaş gemilerinin her yerde olduğu yönündeki iddialar doğru değil. İstihbarat bilgilerimize göre, Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi."

Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumunun oluştuğunu kabul eden Rasmussen, "Grönland, 1949 yılından beri NATO üyesidir ve 5. Madde kapsamındadır" hatırlatmasında bulunarak, Danimarka'ya bağlı özerk bölgenin egemenlik statüsüne vurgu yaptı.

#Dünya
