Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin vukuatları bitmiyor! Ultra lüks otel inşaatı, ruhsata aykırı bulundu

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi Halit Ergül’e ait farklı projelerde de usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Onlarca kişinin yangında hayatını kaybetmeden önce yapımına başlanan ultra lüks otel inşaatının ruhsata aykırı şekilde yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından otel inşaatı mühürlendi.

Geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’yi yasa boğan faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Sorumsuzlukla zinciri nedeniyle onlarca kişinin feci şekilde yaşamını yitirmesinin baş sorumlusu olarak görülen otel sahibi Halit Ergül'ün şehirde yapımına başladığı bir diğer otelde de tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sahibi Halit Ergül'ün Mesciler köyü mevkiindeki yeni otel projesini incelemeye aldı.

Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin vukuatları bitmiyor! Ultra lüks otel inşaatı, ruhsata aykırı bulundu

FAZLADAN YAPI İNŞA EDİLMİŞ

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, onaylı mimari projesinde 4 ayrı blok görünmesine rağmen, parsel sınırları içerisinde projede yer almayan fazladan bir yapının inşa edildiği tespit edildi. Ayrıca söz konusu kaçak yapının, hayati tehlike arz eden enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Ekipler, mevzuata aykırı bulunan inşaatı mühürleyerek çalışmaları durdurdu.

Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin vukuatları bitmiyor! Ultra lüks otel inşaatı, ruhsata aykırı bulundu

5 YILDIZLI OTELİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Denetimler, Ergül'e ait Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'le devam etti. Uzman ekiplerin incelemesinde, mevcut binada ruhsata aykırı 'kaçak katlar' bulunduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine otelin yapı kullanım izinleri geçersiz sayılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da tesisin Turizm İşletme Belgesi'ni iptal etti.

Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin vukuatları bitmiyor! Ultra lüks otel inşaatı, ruhsata aykırı bulundu

BİNLERCE YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

Geçen yıl Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi ölmüş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme, Halit Ergül, eşi, iki kızı ve damadını kusurlu bularak rekor cezalara hükmetmişti. Sanıklar hakkında 34'er kez müebbet hapis ve toplamda 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti.

