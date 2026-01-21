Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti! "Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı"

Bolu'da 78 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faicasının üzerinden tam bir yıl geçti. Facinın yıl dönümünde sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı. Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Aradan geçen bir yıla rağmen acımız dinmemiş, öfkemiz azalmamıştır" dedi.

Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 10:00

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'de büyük bir facia yaşandı. Otelin restoranında başlayan yangında alevler kısa sürede bütün oteli sardı. 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden bugün tam 1 yıl geçti...

Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti! "Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı"

Hala acısı taze olan bu facianın yıl dönümünde Bolu-Düzce Tabip Odası, Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu ve Bolu Barosu üyeleri bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti! "Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı"

"ACIMIZ DİNMEDİ, ÖFKEMİZ AZALMADI"

Acıların hale taze olduğunu söyleyen Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Unutmadık. Bugün burada 21 Ocak 2025 tarihinde Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de meydana gelen ve çoğu çocuk 78 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan felaketin 1. yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aradan geçen bir yıla rağmen acımız dinmemiş, öfkemiz azalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti! "Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı"

EKSİKLİK, İHMAL, DENETİMSİZLİK...

Yangının eksiklik, ihmal ve denetimsizlik sonucu meydana geldiğini üstüne basa basa söyleyen Barut, "Bizler, hukukun üstünlüğünü savunan, yaşam hakkını temel alan, bilimin ve tekniğin rehberliğini esas kabul eden ve kamu yararını her türlü ekonomik ve idari çıkar üzerinde gören meslek örgütleri olarak bu felaketin sıradan bir kaza olarak nitelendirilmeyeceğini, ihmalin, eksikliğin, denetimsizliğin sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yaşam hakkı anayasa ile güvence altına alınmış en temel insan hakkıdır. Devletin kamu gücünü kullanan tüm idari yapıların birincil görevi bu hakkı korumak ve ihlal edilmesini önlemektir. Bu sorumluluk yalnızca olay sonrasında yürütülen soruşturma ve yargılamalarla değil, olay gerçekleşmeden önce alınması gereken önleyici tedbirlerle anlam kazanacaktır" diye konuştu.

Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti! "Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı"

"FELAKETE DÖNÜŞMEDEN ÖNLENEBİLİRDİ"

Yangının çıkmadan önce önlenebileceğine belirten Barut, "Grand Kartal Otel yangını tüm kamuoyunun bildiği üzere felakete dönüşmeden önlenebilir bir olaydır. Bu yönüyle hukuki sorumluluk yalnızca yangına çıktığı ana değil. Yapı ruhsatı, kullanım izinleri, periyodik denetimler, yangın güvenliği raporları, acil durum planları ve bunların uygulanıp uygulanmadığına uzanan geniş bir süreci kapsamaktadır" dedi.

