2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye genelinde konut satışları tüm zamanların rekorunu kırarken gözler doğal olarak İstanbul’a çevrildi.
Mega kentte 2025 boyunca satışlar hız kesmeden devam ederken, alıcıların rotası tek bir ilçede yoğunlaştı. Artan talep, fiyat hareketliliği ve yatırım iştahıyla öne çıkan o ilçe, İstanbul’da konut piyasasının yıldızı oldu.
İşte ilçe konut satışından detaylar...
Türkiye’de konut sektörü geçen yılı zirvede tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025’te konut satışları 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların rekoruna da işaret etti. Konut satışlarında yıllık bazda %14,3 oranında yükseliş gözlemlendi.
İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKMADI
Mega kent İstanbul, 280 bin 362 adet tapu devri ile satışlarda zirvede yer almaya devam etti. İstanbul’un toplam satışlar içindeki payı %16,61 olarak gerçekleşti. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5’te 1’inin yaşandığı İstanbul, konut yatırımcısının ilk tercihi olmaya devam etti.
ESENYURT FARK ATTI
2025’te İstanbul’da en fazla satış yapılan ilçeler şöyle sıralandı:
EN AZ SATIŞ YAPILAN İLÇELER
Geçen yıl en az satış gerçekleşen ilçeler ise şunlar oldu:
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da yeni konut arzı ve daha uygun fiyat avantajı ile öne çıkan Esenyurt, yıllık 35 bin adede yaklaşan konut satışı ile açık ara önde gözüküyor. Esenyurt, İstanbul’da satılan her 100 konuttan yaklaşık 13’ünün gerçekleştiği ilçe oldu.
En çok satanlar listesinde Anadolu yakasından 6, Avrupa yakasından ise 4 ilçe bulunuyor. Marmara sahilleri öncelikle tercih edilirken; yine fiyat avantajı sunan Pendik, Sancaktepe ve Beylikdüzü, planlı kentleşme ve yeni yapılanma ile öne çıkan Başakşehir, merkezi konumları ile Kadıköy, Bahçelievler ve Ümraniye de konut alıcılarının ilk tercihleri arasında yer aldı.
Konut satışlarının daha düşük gerçekleştiği bölgeler arasında ise Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş ve Bakırköy gibi fiyatların pahalı olduğu ilçeler yer alıyor.
Ayrıca merkezden uzak Adalar, Çatalca ve Şile gibi ilçelerde de konut satışlarının daha düşük gerçekleştiği dikkatlerden kaçmıyor.