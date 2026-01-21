2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da yeni konut arzı ve daha uygun fiyat avantajı ile öne çıkan Esenyurt, yıllık 35 bin adede yaklaşan konut satışı ile açık ara önde gözüküyor. Esenyurt, İstanbul’da satılan her 100 konuttan yaklaşık 13’ünün gerçekleştiği ilçe oldu.

En çok satanlar listesinde Anadolu yakasından 6, Avrupa yakasından ise 4 ilçe bulunuyor. Marmara sahilleri öncelikle tercih edilirken; yine fiyat avantajı sunan Pendik, Sancaktepe ve Beylikdüzü, planlı kentleşme ve yeni yapılanma ile öne çıkan Başakşehir, merkezi konumları ile Kadıköy, Bahçelievler ve Ümraniye de konut alıcılarının ilk tercihleri arasında yer aldı.