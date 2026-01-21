Menü Kapat
2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

Ocak 21, 2026 09:19
1
istanbul konut

Türkiye genelinde konut satışları tüm zamanların rekorunu kırarken gözler doğal olarak İstanbul’a çevrildi. 

Mega kentte 2025 boyunca satışlar hız kesmeden devam ederken, alıcıların rotası tek bir ilçede yoğunlaştı. Artan talep, fiyat hareketliliği ve yatırım iştahıyla öne çıkan o ilçe, İstanbul’da konut piyasasının yıldızı oldu.

İşte ilçe konut satışından detaylar...

2
2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

Türkiye’de konut sektörü geçen yılı zirvede tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025’te konut satışları 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların rekoruna da işaret etti. Konut satışlarında yıllık bazda %14,3 oranında yükseliş gözlemlendi.

3
2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKMADI 

Mega kent İstanbul, 280 bin 362 adet tapu devri ile satışlarda zirvede yer almaya devam etti. İstanbul’un toplam satışlar içindeki payı %16,61 olarak gerçekleşti. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5’te 1’inin yaşandığı İstanbul, konut yatırımcısının ilk tercihi olmaya devam etti.

4
2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

ESENYURT FARK ATTI 

2025’te İstanbul’da en fazla satış yapılan ilçeler şöyle sıralandı:

  • Esenyurt: 34 bin 315
  • Pendik: 12 bin 861
  • Başakşehir: 12 bin 854

5
2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

  • Bahçelievler: 12 bin 105
  • Beylikdüzü: 11 bin 422
  • Kartal: 10 bin 495
  • Kadıköy: 10 bin 331

6
istanbul satılık ev

  • Ümraniye: 9 bin 559
  • Maltepe: 9 bin 137
  • Sancaktepe: 8 bin 994

7
istanbul satılık daire

EN AZ SATIŞ YAPILAN İLÇELER

Geçen yıl en az satış gerçekleşen ilçeler ise şunlar oldu:

  • Adalar: 381
  • Çatalca: 755
  • Şile: Bin 254

8
2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

  • Beykoz: Bin 344
  • Beyoğlu: 2 bin 245
  • Sarıyer: 2 bin 848
  • Beşiktaş: 3 bin 358

9
2025’te İstanbul'da en çok konut satılan ilçe! Yatırımcılar oraya akın etti

  • Bayrampaşa: 3 bin 382
  • Esenler: 3 bin 794
  • Bakırköy: 4 bin 369

10
satılık ucuz daire

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da yeni konut arzı ve daha uygun fiyat avantajı ile öne çıkan Esenyurt, yıllık 35 bin adede yaklaşan konut satışı ile açık ara önde gözüküyor. Esenyurt, İstanbul’da satılan her 100 konuttan yaklaşık 13’ünün gerçekleştiği ilçe oldu.

En çok satanlar listesinde Anadolu yakasından 6, Avrupa yakasından ise 4 ilçe bulunuyor. Marmara sahilleri öncelikle tercih edilirken; yine fiyat avantajı sunan Pendik, Sancaktepe ve Beylikdüzü, planlı kentleşme ve yeni yapılanma ile öne çıkan Başakşehir, merkezi konumları ile Kadıköy, Bahçelievler ve Ümraniye de konut alıcılarının ilk tercihleri arasında yer aldı.

11
ucuz daire

Konut satışlarının daha düşük gerçekleştiği bölgeler arasında ise Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş ve Bakırköy gibi fiyatların pahalı olduğu ilçeler yer alıyor.

Ayrıca merkezden uzak Adalar, Çatalca ve Şile gibi ilçelerde de konut satışlarının daha düşük gerçekleştiği dikkatlerden kaçmıyor.

