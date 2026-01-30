İzmir su kesintisi listesi İZSU 30 Ocak! Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir su kesintisi listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'in Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çeşme ve Çiğli ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan arızalardan birçok mahallenin etkilendiği bleirtildi. Vatandaşlar tarafından Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ İZSU 30 OCAK

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen ana hat arızasından dolayı Çiğli, Bornova, Karşıyaka ilçelerinde birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. İZSU yaptığı açıklamada "Ana hat arızasından dolayı bölgeye su verilememektedir." ifadelerini kullandı. İZSU'nun resmi inter sitesinde yer alan bilgilere göre kesintinin sona erme saati ve etkilenen mahalleler şöyle:

Karşıyaka Su Kesintisi 30 Ocak

Karşıyaka ilçesinin Aksoy, Alabey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Ornekköy, Sancaklı, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım mahallelerini etkileyen su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin saat 18.00'de sona ereceği belirtildi.

Bornova Su Kesintisi 30 Ocak

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk, Barbaros, Çamiçi, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka 3, Evka 4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, İnönü, Karacoğlan, Kavalıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Mevlana, Naldöken, Tuna, Ümit ve Yeşilçam ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arızanın saat 18.00'de sona ermesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi bekleniyor.

Çiğli Su Kesintisi 30 Ocak

Çiğli ilçesinin ise Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, sasalı, Merkez, şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yeni Mahalle bölgelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 18.00'de bitmesi bekleniyor.

Bayraklı Su Kesintisi 30 Ocak

Yaşanan ana boru hattı arızasından Bayraklı ilçesinin Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi mahalleleri de etkilendi. Su kesintisinin saat 18.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Menemen Su Kesintisi 30 Ocak

Menemen ilçesinde ise Gazi Mahallesi'ni etkileyen pompa arızası meydana geldi. Saat 10.20'de başlayan kesintinin saat 19.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

Çeşme Su Kesintisi 30 Ocak

Çeşme ilçesinin Sakarya ve 16 Eylül mahalelerinde saat 11.59 itibarıyla su kesintisi yaşanmaya başladı. Yaşanan su kesintisinin 6 saat sürmesi ve 17.59'da sona ereceği tahmin ediliyor. İZSU konutla ilgili yaptığı açıklamada "Çeşme Belediyesi'nin yağmur hattı yapımı sırasında oluşan arıza kaynaklı 3047 sokak ve çevresinde kesinti yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.