Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Louvre Müzesi soygununda 5 kişi daha gözaltında 2 kişi suçu kısmen kabul etti

Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin baş şüphelinin de aralarında olduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Pazar günü gözaltına alınan 2 kişi ise suçu kısmen kabul etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 12:01

'nın başkenti 'teki skandal Louvre Müzesi soygununa dair Paris savcısı Laure Beccuau açıklamalarda bulundu. Becceau, baş şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi. Savcı Laure Beccuau, baş şüpheli hakkında, "Onu bir süredir takipteydik" dedi.

Louvre Müzesi soygununda 5 kişi daha gözaltında 2 kişi suçu kısmen kabul etti

Savcı Beccuau, "Müzedeki soyguna karıştığı şüphesiyle pazar günü gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmayı yürüten ekibe olayla ilgilerini kısmen kabul ettiklerini söyledi" açıklamasını yapmıştı. Savcı, "Mücevherler henüz elimizde değil. Ancak bulunacaklarına ve yeniden Louvre Müzesi'ne döneceklerine dair umudumu koruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Louvre Müzesi soygununda 5 kişi daha gözaltında 2 kişi suçu kısmen kabul etti

LOUVRE MÜZESİ NASIL SOYULDU?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Louvre Müzesi soygununda 5 kişi daha gözaltında 2 kişi suçu kısmen kabul etti

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygunu 7 dakikada gerçekleştiren hırsızlar motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Louvre Müzesi soygununda 5 kişi daha gözaltında 2 kişi suçu kısmen kabul etti

MÜZE MÜDÜRÜ İSTİFASINI VERMİŞTİ

Müze Müdürü Laurence des Cars soygunun ardından yaptığı açıklamada, "Pazar günü müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullanmıştı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirerek, "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diyerek, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu.

Louvre Müzesi soygununda 5 kişi daha gözaltında 2 kişi suçu kısmen kabul etti

Müze Müdürü des Cars, olayın ardından istifasını hem Kültür Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu
Louvre Müzesi'nden çalınan paha biçilemez mücevherler elden çıkarılabilir mi?
ETİKETLER
#fransa
#soygun
#Paris
#Louvre Müzesi
#Gemi Çalınışi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.